Cristina Parodi, in arrivo una nuova proposta “questa volta è tutto vero”

Arriva una allettante proposta per Cristina Parodi, la conduttrice sarà a Sky con un nuovo programma, scopriamo di cosa si tratta

Buone notizie in arrivo per Cristina Parodi, la giornalista potrebbe tornare in tv molto presto. La moglie di Giorgio Gori di recente ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair su Instagram. Nell’intervista ha parlato del suo futuro in televisione e pare che abbia le idee ben chiare su ciò che vuole fare. La giornalista ha detto che le piacerebbe condurre una trasmissione dedicata al coronavirus, argomento attuale e di grande interesse.

L’idea le è venuta proprio guardando tutto quello che sta succedendo nel nostro paese. L’emergenza le ha fatto ricordare un programma che ha condotto in passato e che andava in onda “dopo Domenica In. Il titolo della trasmissione era “La prima volta”, un programma che non ha mai dimenticato perché è un intreccio di storie ed emozioni.

Cristina Parodi in tv con un programma sul coronavirus

La giornalista ha in mente un programma che racconti quello che viene dopo il covid19, le situazioni che si succedono quindi alla malattia. Gli strascichi sono pesanti in tutti i settori, sia in ambito economico che sociale. La Parodi vive a Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus e ha assistito a scene tragiche e orrende.

Cristina nell’intervista ha comunque voluto dare un messaggio di speranza e ha detto di essere sicura che presto tutto tornerà alla normalità. Però stavolta sarà diverso, perché anche condurre una vita normale avrà qualcosa di unico e speciale, avrà più valore. E’ su questo concetto che vorrebbe basare il suo nuovo programma, sulle storie post coronavirus e sulle tante cose che le persone potranno finalmente fare.

Una proposta da Sky per la Parodi

La Parodi è una giornalista e una conduttrice di successo, e dopo un certo periodo passato lontano dalla tv giunge una proposta da Sky. La stessa giornalista ha detto che è tutto vero e che sta valutando la proposta. Per lei sarebbe una splendida opportunità per tornare in tv e fare un programma che le piace davvero.

Raccontare le storie successive al covid-19 secondo lei sarebbe una bellissima cosa, un segno di speranza e di fiducia per tutti. Un modo anche per lasciarsi alle spalle le tragedie che sono accadute in questa emergenza che ha sconvolto il mondo intero.