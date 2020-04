Claudia Schiffer, lo storico amore con David Copperfield: cosa c’è di nuovo?

Una storia d’amore che ha fatto la storia nel mondo del gossip, quella tra la modella Claudia Schiffer è il talentuoso mago David Copperfield. Tutto iniziò nel 1993. Come informa un articolo di Marie Claire, in quell’anno andò in onda la prima puntata del David Letterman Show e nacque la popstar Ariana Grande.

Tuttavia, in quel periodo avvenne anche l’incendio del ponte più vecchio d’Europa, il Kappelbrucke. Un anno di grandi avvenimenti potremmo ben dire. Tornando alla storia d’amore tra Claudia Schiffer e David Copperfield, essa balzò presto agli onori del gossip.

Tabloid, testate e tg proposero la storia d’amore tra i due volti dello spettacolo in tutte le salse. Un fidanzamento discusso e chiacchierato. Non mancarono, tuttavia, malelingue che parlassero di una relazione di convenienza, affinché l’uno potesse sfruttare la notorietà dell’altro (e viceversa). Bando ai pettegolezzi, l’amore tra la modella tedesca e il prestigiatore statunitense era puro e genuino, ma si sa: non c’è relazione senza polemiche, soprattutto quando si parla di personaggi ricchi, famosi e, di conseguenza, invidiati.

Claudia Schiffer, la passione con David

Claudia Schiffer e David Copperfield si conobbero nel corso di uno spettacolo del mago americano di origini russe. Fu quest’ultimo a chiedere a Claudia di prestarsi come assistente per un numero riguardante la lettura di pensiero. Da quel momento, iniziarono a conoscersi e a frequentarsi, cercando di tenete un atteggiamento di basso profilo. Tuttavia, i paparazzi sono onnipresenti e già iniziarono a uscire fuori dei rumors circa la particolare vicinanza dei due divi, alimentate dal fatto che troppo spesso la modella prese parte a diversi spettacoli di illusionismo del prestigiatore, in qualità di assistente.

La relazione tra i due, terminò ufficialmente alla fine degli anni ’90, dopo una battaglia legale con Paris Match, che in un articolo affermò come i due stessero insieme per finta, senza più alcun sentimento e che, addirittura, il mago pagasse la modella per stare con lui.

Sempre Marie Claire informa come il giudice, alla fine, sentenziò che ci fosse effettivamente un versamento economico da parte di David nei confronti della Schiffer, ma solo in qualità di assistente nel corso degli show di Copperfield. Dopo di ciò, Paris Match fu condannata a scrivere un articolo in cui ritirava le insinuazioni nei confronti della coppia ed al pagamento di una somma che non è mai stata resa nota.

Ritorno di fiamma?

Nonostante diversi rumors e voci di corridoio, molto flebili, su un ritorno di fiamma tra Claudia Schiffer e David Copperfield, i due sembrano aver preso strade del tutto diverse. Claudia è attualmente sposata con il regista Matthew Vaughn, da cui ha avuto tre figli. I due, insieme dal lontano 2002, dimostrano essere ancora una coppia affiatata. David Copperfield ha avuto una bambina, Chloe, dalla modella Chloe Gosselin, di quasi 30 anni più giovane di lui. I due vivono felicemente in California.