Pago e Serena in diretta su Instagram: spuntano dettagli piccanti, rapporti intimi con le mascherine (FOTO)

Ieri sera, Pago e Serena hanno registrato una diretta su Instagram in cui hanno ragguagliato i fan circa i motivi per cui il cantante è in isolamento e non solo. Nel caso specifico, Pacifico è rientrato in Sardegna, dopo essere stato da suo figlio a Roma ed è costretto a stare isolato da tutti per 14 giorni.

Il motivo risiede nel fatto che, secondo il regolamento della Regione Sardegna, chiunque valichi il confine deve autodenunciarsi e mettersi in quarantena preventiva. I due protagonisti, infatti, si sono collegati da due punti diversi della casa ed hanno tenuto compagnia ai fan facendo emergere anche altre questioni.

Le allusioni piccanti di Pago in diretta con Serena

Nel corso della diretta su Instagram di Pago e Serena, la coppia ha spiegato ai fan la dinamica del ritorno del cantante e anche delle sue condizioni di salute. Pacifico sta bene, a parte qualche piccolo acciacco alla schiena, tuttavia, deve continuare a stare da solo. Serena ha spiegato che gli porta solo il cibo in taverna, ma lo fa con guanti e mascherina, in modo da annullare ogni rischio.

Per sdrammatizzare un po’ la questione, però, il cantautore ha fatto qualche battuta ironica cercando di convincere la donna a trascorrere un po’ di tempo con lui in taverna. Il protagonista ha detto che, in realtà, questo virus non si trasmette attraverso le vie sessuali, pertanto, i rapporti intimi sarebbero consentiti, a patto che ci sia la mascherina. La Enardu, ovviamente, non ha preso affatto in considerazione la cosa ed ha detto che è impossibile stare insieme a qualcuno in apnea.

La coppia parla degli haters di Instagram

Successivamente, la diretta è diventata un po’ più accesa nel momento in cui Pago e Serena hanno cominciato a battibeccare su alcune vicende. In particolar modo, l’ex gieffino ha assunto una pastiglia per i dolori e subito dopo ha bevuto una birra. Questo suo atteggiamento ha fatto perdere le staffe alla sarda che, infatti, si è arrabbiata con lui ed ha chiesto il supporto dei fan.

I due protagonisti, poi, hanno affrontato anche la questione degli haters e, soprattutto l’artista, ci ha tenuto a dire che per fortuna ci sono tante persone che li apprezzano. Quando si è popolari, però, è normale non essere apprezzati da tutti.