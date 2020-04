La quarantena di Elodie

In questo periodo di quarantena Elodie gode di ottima compagnia, ovvero quella del compagno Marracash. La ragazza che lo scorso febbraio ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Andromeda’, è stata costretta a rinviare il tour per via del Coronavirus. Quindi, al momento la Di Patrizi si sta rilassando concedendo ai follower di IG, circa 1,7 milioni, un regalino di tanto in tanto.

Ad esempio, nelle ultime ore l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è svestita mostrandosi in reggiseno e con un look totalmente stravolto rispetto a cui siamo abituati. Ovviamente la sua iniziativa social è piaciuta moltissimo ai seguaci e il risultato si è visto in pochissimo tempo: migliaia di mi piace e complimenti.

La Di Patrizi e la foto osé su Instagram

La bella Elodie Di Patrizi ha letteralmente mandato in fiamme il popolo del web con una nuova foto mozzafiato. A causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, da un paio di mesi parrucchieri e barbieri sono chiusi. Quindi anche la cantante romano si è ritrovata coi capelli lunghi. Effettivamente questo nuovo look la fa apparire diversa ma anche più affascinante.

Su Instagram ha condiviso un selfie mentre è seduta con le gambe aperte e che indossa un reggiseno color rosa antico. Ma il capo intimo sembra che sia ceduto al punto da mostrare gran parte del suo décolleté. Ovviamente si tratta di uno spot per un noto brand di cui l’ex allieva di Amici è testimonial. (Continua dopo il post)

Elodie parla del fidanzato Marracash

Come accennato prima, Elodie è felicemente fidanzata col collega Marracash. I due si sono conosciuti la scorsa estate durante la realizzazione del videoclip per il brano ‘Margarita’. La loro convivenza va alla grande al punto che la Di Patrizi in una recente intervista ha detto che è il rapporto più bello della sua vita.

Mentre nel corso di una chiacchierata col giornalista del magazine femminile Grazia, l’artista italo-francese ha riferito: “Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Sul set del video di Margarita ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena”.