Paura per Eleonora Daniele, malore in diretta a Storie Italiane: “Mi sono spaventata…”

Eleonora Daniele continua ad andare in onda con Storie Italiane

Nonostante sia incinta di sette mesi, Eleonora Daniele continua ad andare in onda con Storie Italiane. L’ex gieffina, infatti, ha chiesto ai vertici di Viale Mazzini di terminare l’attuale stagione, ovvero fino alla fine di maggio, e poi entrare in maternità. Una scelta molta coraggiosa quella dell’artista Rai visto il momento d’emergenza che sta affrontando il nostro Paese.

Durante il live di venerdì, ultimo appuntamento settimanale, la donna si è spaventata moltissimo a causa di un malore. Infatti un ragazzo che lavora nella troupe del suo programma ha avuto qualche problema di salute.

La carriera artistica dell’ex gieffina

Da diversi anni è uno dei volti più amati e apprezzati della Rai. Non tutti ricordano, però, che Eleonora Daniele ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello. Da qual momento in poi la sua carriera è stata tutta in ascesa conducendo vari format nella tv di Stato: da Uno Mattina a La vita in diretta estate, ecc.

Da qualche anno è alla guida di Storie Italiane, il programma mattutino che riscuote un grandissimo successo a livello d’ascolto. Dal lunedì al venerdì, la professionista tiene compagnia a oltre due milioni di telespettatori, dimostrando spesso di essere una persona molto sensibile. Ma nella giornata del 24 aprile 2020, Eleonora si è molto preoccupata a causa di un malore in diretta.

Malore in diretta a Storie Italiane

Durante la messa in onda di un servizio, un ragazzo che fa parte della troupe della Rai a Roma ha avuto un malore. Eleonora Daniele era in collegamento presso la stazione dei treni di Roma Tiburtina. Ma qualcosa ha turbato la padrona di casa e riferendosi all’inviato Maurizio Ricordari, gli ha detto: “Mi sono spaventata, cosa è successo?”.

Sembra che un giovane abbia avuto un colpo di calore, ma per fortuna si è ripreso subito. Infatti l’inviato ha risposto così: “No tutto a posto, è un nostro operatore”. Con molta probabilità, per via del caldo e soprattutto per la mascherina, il ragazzo ha avuto un mancamento.