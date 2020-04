Oroscopo del 25 aprile 2020: Gemelli non scappate da un problema, Toro molto razionali

L’Oroscopo del 25 aprile preannuncia una giornata all’insegna del cinismo per i nati sotto il segno della Vergine. Toro, invece, sarà molto più razionale, mentre Gemelli farebbe bene ad affrontare un problema irrisolto.

Oroscopo di sabato 25 aprile 2020: Gemelli affronta i problemi

Ariete. L’arguzia che caratterizza questo periodo vi aiuterà a risolvere alcune faccende. La permanenza di Mercurio nel vostro segno ancora per un po’ favorirà le menti più creative. Al lavoro sarete brillanti e dotati di ottimo spirito organizzativo. In amore, invece, sarete intraprendenti e decisi ad andare verso una stabilità.

Toro. L’Oroscopo del 25 aprile vi esorta ad essere molto razionali. Buona la situazione sentimentale, godrete dell’appoggio del vostro partner. Le emozioni sono una componente importante nella vostra vita ma, particolarmente nella giornata odierna, non lasciatevi sopraffare dai sentimenti.

Gemelli. Forse è giunto il momento di mettere le carte in tavola. Le stelle sono dalla vostra parte, ma c’è un problema irrisolto che vi blocca e non vi consente di sfruttare al meglio questa situazione. L’unica soluzione sarà quella di affrontare ciò che vi turba in modo da lasciarvelo per sempre alle spalle. Giornata di chiarimenti.

Cancro. Testardi e un po’ presuntuosi, queste sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i nati sotto questo segno. Se la strada che state percorrendo, però, non dovesse essere quella giusta, non ostinatevi a percorrerla. Ammettere di aver fatto un errore e rimediare è la cosa più saggia che potete fare al momento.

Leone. Si prospettano grossi cambiamenti in vista, specie nell’ambito lavorativo. Se siete in attesa di una promozione, o di un salto di qualità, questo sarà il momento di vedere realizzarsi i vostri sogni. Il successo nel lavoro, però, potrebbe distogliervi dagli affetti. Non trascurate i vostri cari, specie il partner, o potrebbe essere tentato dal guardare altrove.

Vergine. Se si potesse descrivere la vostra giornata con una sola parola, essa sarebbe cinismo. Oggi sarete schietti e poco diplomatici. Questo, però, potrebbe non stare bene a tutte le persone che vi circondano. Per tale ragione, badate bene al vostro interlocutore, o potreste rischiare di incrinare rapporti irrimediabilmente.

Previsioni astrologiche da Bilancia siate più concentrati

Bilancia. Per ogni problema, c’è sempre una soluzione. Cercate di non lasciarvi influenzare troppo da ciò che vi circonda e dai segnale che credete l’Universo vi sita mandando. Siate più pratici e concentratevi su ciò che vi interessa davvero. L’essere risoluti e razionali vi sarà di grande aiuto in questi giorni.

Scorpione. L’Oroscopo del 25 aprile preannuncia una giornata all’insegna dello spirito d’iniziativa. Oggi sarete più carici e pronti ad affrontare più da vicino situazioni che fino ad ora avevate provato ad allontanare. Spesso in questo periodo siete stati pervasi dalla paura di non riuscire a farcela. Beh, non è affatto così, oggi potreste rimanere stupiti da ciò che siete in grado di fare.

Sagittario. Migliora la sfera emotiva, che negli ultimi giorni aveva affrontato una piccola battuta d’arresto. Se avete situazioni familiari un po’ altalenanti, questo è il momento giusto per ricucire i rapporti. Cercate di non rimandare a domani, ciò che potreste fare oggi, e questo non solo in senso metaforico, bensì specifico. Oggi è la giornata giusta per passare all’azione.

Capricorno. Un po’ in bilico le vostre finanze, ma a parte questo, il periodo è decisamente positivo per voi. Finalmente state uscendo dall’impasse che ha caratterizzato gli ultimi giorni, o meglio settimane. Ciò che priva vi sembrava insormontabile, adesso sta assumendo tutto un altro aspetto. Siate un po’ più parsimoniosi e lungimiranti.

Acquario. Prosegue la vostra fase di ascesa e di risalita. Particolarmente in questa giornata potreste restare spiazzati dall’aiuto di una persona a voi cara. Le piccole divergenze che hanno contraddistinto i vostri rapporti in famiglia a partire da oggi saranno appianate. Siete carichi e propositivi.

Pesci. C’è bisogno di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita. Forse vi trovate a mischiare i sentimenti con il lavoro e questa non è mai cosa saggia, specie in questo periodo che continuate ad avere Nettuno nel vostro segno. Siete irrazionali ed emotivi e adesso ne state pagando le conseguenze.