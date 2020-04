Elettra Lamborghini si spoglia, nuova provocazione social: “Vi faccio vedere dove sono i miei piercing…” [FOTO]

Elettra Lamborghini mostra i suoi piercing

Chi segue Elettra Lamborghini sa perfettamente che è una grande provocatrice, soprattutto sui social network. La ricca ereditiera è tornata a far parlare di sé grazie a delle particolari Stories condivise sul suo account IG, seguito da oltre sei milioni di follower. In pratica l’ex giudice di The Voice of Italy ha mostrato a quest’ultimi dove sono posizionati i piercing.

La ragazza ha detto di aver riaperto il buco del septum e ne ha messo un altro sul naso. Poi è stato il turno della schiena dove appaiono una serie di brillantini. Sembra propria che la Lamborghini se li sia inseriti da soli, una pratica abbastanza perché può causare delle brutte infezioni. Parlando del piercing all’ombelico, l’interprete di ‘Musia, il resto scompare’ ha confessato di aver cambiato idea. Ecco le sue parole: “Questo qua non lo metto più perché in realtà non mi fa impazzire più”.

La nuova provocazione della ricca ereditiera

Ma Elettra Lamborghini non si è fermata qui. Infatti attraverso delle Stories su Instagram ha mostrato ai follower dove ha posizionato altri piercing. Mostrando i suoi fianchi, la ricca ereditiera ha esclamato: “Poi ho rimesso questi qua”.

In questo periodo di quarantena per il Covid-19, la ragazza si sta dilettando dietro ai fornelli. Su questo argomento la stessa ha fatto dell’autoironia. Nel senso che di recente ha condiviso uno scatto (fotomontaggio) che la mostra ingrassata insieme al compagno. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini cuoca per il suo Afrojack

Sempre su Instagram ha rivelato che ultimamente sta preparando dei piatti prelibati per colui che presto diventerà suo marito, ovvero il fidanzato Afrojack. “Sto facendo il mio solito brownies per il mio maschione, un po’ più grande. E comunque stavo pensando una cosa: alla fine la cucina è come l’equitazione: o ce l’hai o non ce l’hai. Chi fa equitazione capirà”, ha detto l’ereditiera.

In questi giorni la Lamborghini ha sollevato un polverone sui vari social network anche grazie ad una foto ironica postata tra le Stories nella quale appare seduta in bagno mentre si spalmava una crema da viso.