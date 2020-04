Yari Carrisi, la confessione: “Mia sorella Ylenia non c’è perché ha questa paura…”

Yari Carrisi e l’accusa choc Barbara D’Urso

In questi ultimi giorni Yari Carrisi è finito al centro delle polemiche a causa di alcune Stories su Instagram dove appare scritto: ‘La Durso deve morire’. Il 47enne, però, ha specificato che non era rivolta alla persona, bensì al suo programma domenicale. Qualche settimana fa il secondogenito di l Bano e Romina Power era tornato sul piccolo schermo accettando l’invito di Lorella Boccia.

Infatti il ragazzo si è confessato a Rivelo, parlando a lungo della scomparsa della sorella maggiore, ovvero Ylenia. Quest’ultima ha fatto perdere le tracce verso la fine del 1993 quando si trovava a New Orleans e da allora non sia hanno sue notizie. Che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi?

Quando è scomparsa nel nulla Ylenia Carrisi era solo una 24enne. La ragazza si trovava a New Orleans insieme al musicista Aleksander Masekela. Quest’ultimo di certo non era un santo visto che negli anni aveva commesso diverse violenze sulle donne e faceva uso di droghe.

Lui è ancora in vita, anche se è anziano e in tutti questi anni ha sempre sostenuto di essere estraneo alla sparizione della primogenita di Al Bano e Romina Power. Le autorità, però, non hanno mai trovato nulla a suo carico, ma la storica coppia hanno sempre pensato che quell’uomo fosse l’unico responsabile della scomparsa della figlia.

Yari Carrisi parla della sorella maggiore Ylenia

Intervistato a Rivelo di Lorella Boccia, Yari Carrisi che ha compiuto di recente 47 anni ha parlato della sorella maggiore. Il musicista si dice certo che Ylenia è ancora in giro n qualche parte del Pianeta. Il ragazzo ha speso tanto tempo della sua esistenza a cercarla ed è sicuro che, dopo tutto quanto è accaduto e l’ha investita, la Carrisi abbia paura di subire una sovraesposizione mediatica inadeguata.

“Delle idee me le sono fatte, ma fino a quando non riuscirò a trovare Ylenia niente avrà senso. La sto cercando a tutt’oggi, in un certo senso. La vedo negli occhi di alcune persone che incontro, la vedo nei sogni”, ha rivelato il fratello di Cristel e Romina Jr in televisione.