Il Segreto, spoiler Spagna: Ramon scopre che Marta è incinta di un altro

Colpo di scena nelle ultime anticipazioni de Il Segreto pubblicate sui portali ufficiali spagnoli. Marta ha mentito a Ramon riguardo la sua gravidanza. Intanto, Pablo e Carolina potranno finalmente amarsi alla luce del sole, dopo aver appreso di non essere fratelli.

Il Segreto spoiler: la bugia di Marta

Nelle puntate spagnole della soap, Marta verrà smascherata. La giovane inizierà a far insospettire Ramon, quando quest’ultimo le chiederà se il figlio che aspetta è di Adolfo. I vari silenzi e la sua reticenza non faranno altro che aumentare i suoi dubbi. Nel frattempo, come svelano gli spoiler de Il Segreto, Pablo si deciderà a chiedere a Carolina di fidanzarsi ufficialmente.

Per il grande evento, si presenterà al suo cospetto con un mazzo di fiori e un anello. I due si prometteranno amore eterno. La felicità regnerà nell’aria e anche Donna Begona finirà con l’accettare il fidanzamento, capendo quanto Carolina e Pablo si amino e abbiano sofferto per la distanza imposta dal dubbio di essere fratelli.

Successivamente, Emilia e Raimundo faranno ritorno dall’ospedale con ottime notizie. Grazie alla perseveranza della Ulloa, suo padre sembra essere sulla via della guarigione. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che tutti saranno felici tranne Lazaro, che dovrà rivedere i suoi piani contro i coniugi Montenegro.

L’uomo infatti, intrufolatosi nella casa di Francisca, si troverà davanti inaspettatamente Raimundo. Proseguendo con gli spoiler de Il Segreto, Marta sarà costretta ad ammettere di aver detto una bugia sulla sua gravidanza a Ramon: il figlio che aspetta è dunque di Adolfo?

Tomas entra nella setta

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano poi che Tomas sarà pronto per il rito di iniziazione per entrare nella setta degli Arcangeli. Don Filiberto avrà qualche esitazione e il prete verrà invitato a non rendere difficili le cose. In questa circostanza, si scoprirà che anche Isabel fa parte della setta. Tomas, vedendola, resterà senza parole ed esigerà spiegazioni.

Infine, nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto, vedremo Alicia coronare il sogno di diventare sindaco di Puente Viejo vincendo le elezioni. Francisca, prendendo invece la palla al balzo, chiederà a Lazaro di passare dalla sua parte. L’uomo rivelerà alla Montenegro il motivo del suo odio: voleva vendicarsi della morte di Jeremías Campuzano. A quel punto, Francisca prometterà a Lazaro di aiutarlo nella sua vendetta, a patto che si allei con lei. A cosa porterà questo cambio di rotta? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap, che in Spagna si concluderà nei mesi estivi del 2020.