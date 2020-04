Raoul Bova parla del lutto, lo straziante messaggio commuove Insatgram: “Mi mancate” (FOTO)

In questo periodo così difficile, ci vuole davvero poco a commuovere il popolo del web. In queste ore, ci ha pensato Raoul Bova a strappare una lacrima ai suoi follower parlando di un lutto vissuto nella sua vita.

L’attore ha pubblicato uno scatto che ritrae i suoi genitori, mentre erano uniti in un abbraccio. Entrambi, purtroppo, non ci sono più e per il protagonista è ogni giorno più difficile. Pertanto, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ha detto.

Il post di Raoul Bova sul lutto vissuto

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Raoul Bova ha voluto condividere con i fan un lutto che ha segnato per sempre la sua esistenza. Nella foto sono presenti sua mamma e suo papà e l’attore ci ha tenuto a porre l’accento sul fatto che fossero abbracciati. Ebbene, Raoul ha detto di sperare che loro due stiano accogliendo con lo stesso calore tutte quelle persone che, purtroppo, in queste settimane li stanno raggiungendo lassù in cielo.

Ad ogni modo, il protagonista di questo straziante messaggio non ha potuto fare a meno di dire di essere particolarmente addolorato e di sentire moltissimo la mancanza dei suoi cari. Il post si è concluso con un semplice Vi voglio bene ed un cuore. Naturalmente, tutti i fan dell’attore si sono accinti a commentare al di sotto del post in questione, ma non solo. Anche molti colleghi hanno sentito il bisogno di manifestare la loro vicinanza al loro amico.

I commenti di fan e colleghi

Mara Venier, ad esempio ha commentato il lutto di Raoul Bova con un cuore e l’artista ha risposto dicendole che lei sa perfettamente cosa si prova a perdere una persona cara. Lei stessa, infatti, in diverse occasioni, ha parlato della tragica morte di sua madre. Anche il cantante Biagio Antonacci ha voluto mandare un messaggio a Raoul avallando completamente il suo pensiero.

Ovviamente, non sono mancati i commenti di tutti i fan che hanno molto apprezzato il fatto che l’artista abbia voluto condividere con tutti i suoi sostenitori questo pezzo così privato e intimo della sua vita. In questo momento così complesso pare proprio stia venendo fuori il lato più umano delle persone.