Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli:”Il mio fidanzato dopo 45 giorni prova a farmi fuori”

Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono una delle coppie più amate tra quelle uscite da Uomini e Donne. I due stanno vivendo questo periodo di quarantena insieme. Motlo attivi sui scoial dove con le loro stories e i loro video tengono compagnia a migliaia di italiani.

Scherzi, battute e sorrisi sono i punti di forza della coppia, almeno secondo quanto traspare dai social. Proprio durante uno di questi battibecchi, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di simpatiche discussioni, l’ex corteggiatrice ha fatto una rivelazione che ha fatto sorridere molti dei loro fan.

La storia d’amore Giulia e Giulio nata a Uomini e Donne

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia. Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato.

Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia. A questo punto i due hanno iniziato la loro meravigliosa storia d’amore lontano dal programma e che continua a gonfie vele. Ora, in questo periodo di emergenza, i due hanno iniziato una convivenza che al momento sembra andare molto bene.

Il messaggio di Giulia D’Urso

Come detto in precedenza, Giulia D’Urso è molto attiva sui social. Spesso compare in compagnia del fidanzato Giulio Raselli. L’ex corteggiatrice ha raccontato di come stanno vivendo la quarantena dopo molti giorni dall’inizio della stessa.

Giulia D’Urso ha raccontato che dopo quarantacinque giorni di quarantena il fidanzato Giulio non ce la fa più, e “prova a farmi fuori durante i selfie”. Un messaggio che, ovviamente, ha fatto scappare un sorriso ai loro fan che non hanno perso l’occasione per far sentire la propria vicinanza e il proprio affetto alla coppia uscita pochi mesi fa da Uomini e Donne.