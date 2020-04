Alessia Marcuzzi irriconoscibile, rughe è macchie sul viso: ma è lei? [FOTO]

Alessia Marcuzzi e la foto su IG nel giorno di Pasqua

Qualche giorno fa Alessia Marcuzzi era finita al centro delle polemiche a causa di alcune Stories postate su Instagram. In pratica la conduttrice de Le Iene Show nel giorno di Pasqua era a pranzo con suoceri che vivono nel palazzo di fronte.

Visto il regolamento, la professionista non poteva farlo scatenando anche la rabbia di Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore, invece, la Pinella ha mostrato le sue rughe e le macchie sul viso. In poche parole ha condiviso un selfie sui social in cui sorride senza make up. Come era prevedibile lo scatto in questione dopo poche ore è diventato virale sul web.

La foto della Pinella senza un filo di trucco

Ebbene sì, Alessia Marcuzzi ha deciso di mostrare le sue rughe e macchie sul viso a tutti coloro che la seguono sul social network. La padrona di casa de Le Iene Show, che lo scorso novembre ha spento 47 candeline, non si è tirata indietro facendo vedere il suo volto in versione acqua e sapone.

La conduttrice romana è molto fiera del suo aspetto senza utilizzare i filtri di Instagram e priva di trucco. L’ex presentatrice de L’Isola dei Famosi ha invitato anche tutte le sue seguaci a fare la stessa cosa. Nello specifico mostrarsi sia sui social, ma anche al Orio partner semplici, senza make up e accessori vari. (Continua dopo il post)

L’appello di Alessia Marcuzzi

Attraverso il suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha scritto: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perché? Perché IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale”.

La conduttrice de Le Iene Show, in quarantena nel suo appartamento nella Capitale, ha invitato coloro che la seguono di inviarle i selfie al naturale al direct del profilo della sua nuova linea di prodotti beauty. “Il mio desiderio e’ quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi. Perché tutti siamo LUCE”, ha affermato la Pinella. L’iniziativa di Alessia ha raccolto quasi 85 mila mi piace.