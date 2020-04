Angela Di Iorio contro Uomini e Donne, “È tutto pilotato…”

I fans di Uomini e Donne ricorderanno bene Angela Di Iorio. La donna, protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi, ha abbandonato il programma dopo un percorso alquanto turbolento.

Le accuse principali che le venivano mosse? Quelle di essere una persona interessata al benessere e di ricercare, di conseguenza, un uomo con i soldi che potesse farle fare una vita agiata. Accuse pesanti che le provenivano soprattutto dai due opinionisti storici del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nelle ultime ore, però, rilasciando un’intervista, la donna ha parlato dell’esperienza a Uomini e Donne e non ha avuto certo peli sulla lingua. Cos’ha detto?

Angela Di Iorio “Sono pentita…”

Angela Di Iorio è una donna che ha dimostrato, senza dubbi, un carattere forte all’interno degli studi di Uomini e Donne. Non deve essere facile essere accusata da più parti di una cosa grave come quella di essere avida. “Sono arrivata al trono over con la voglia di ricominciare a sognare” ha confessato la dama. “Non conoscevo il programma, pensavo che fosse una cosa seria, ma non è così”.

Sanno di delusione ed amarezza le parole di Angela che prosegue “Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in tv e si percepisce da casa”. Una realtà falsata che la donna ha definito chiaramente come “costruita” dato che molte cose non vengono, a suo dire, mandate in onda. “È come se fosse tutto pilotato“, sostiene la Di Iorio.

Battibecchi continui

Angela Di Iorio è convinta del suo ruolo importante all’interno del programma, “Io facevo ascolti e avevano paura che andassi via”. Sarebbe questo il motivo per cui diversi uomini che avevano telefonato per conoscerla non sarebbero stati chiamati ad intervenire. Tutto ha avuto inizio quando uno dei corteggiatori ha dichiarato di percepire solo 700 euro di pensione al mese. Una cifra non ritenuta sufficiente e che, per questo motivo, le ha attirato contro un sacco di critiche.

E su Maria De Filippi? Angela Di Iorio non ha mai nascosto di essere rimasta delusa dalla conduttrice. Stavolta, però, ci è andata giù pesante “Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane”, ha sostenuto. La speranza? Quella di avere, un giorno, un chiarimento.