‘Copriti che sei bruttina…’: Pamela Barretta umiliata in diretta, le sue curve non convincono (Foto)

Ci segue Uomini e Donne di sicuro qualche tempo fa avrà notato Pamela Barretta. La dama per mesi ha cercato l’amore e lo ha trovato accanto ad Enzo Capo. L’imprenditore napoletano ha fatto breccia nel suo cuore ma ad oggi pare che le cose non vadano a gonfie vele. Intanto, costretta alla quarantena, Pamela continua a curare il proprio corpo e le sue forme da capogiro.

La donna mostra infatti un fisico da urlo e non ha vergogna di certo a mostrarlo. Poche ore fa, ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole mostrandosi in un intimo da far perdere la testa a chiunque.

Pamela Barretta sexy e sensuale in intimo

Pamela Barretta e di sicuro una delle dame più belle del trono over. Dopo la diretta di ieri, dove ha dichiarato che con Enzo le cose non stanno funzionando al meglio, pochi istanti ha lasciato tutti a bocca aperta. Con addosso un completino intimo di pizzo ha mandato in exstasy i propri fan, in particolar modo il suo pubblico maschile.

Bella, sexy e sensuale, Pamela Barretta è riuscita a provocare invidia anche ad una ventenne. Sdraiata a terra e mettendo in evidenza il suo decolletè prosperoso, la dama del trono over si è superata. Inoltre, la posa di lato ha evidenziato anche il suo lato B perfetto… (Continua dopo il post)

La dama di Uomini e Donne di nuovo single?

Tra tanti commenti ricevuto positivi e non qualche utente ha chiesto a Pamela Barretta chissà cosa ne pensa Enzo Capo di questi scatti. L’imprenditore napoletano spesso si è mostrato geloso della sua donna ma l’ha sempre lasciata libera. Come anticipato in precedenza pare che in questi giorni sia tornata la crisi tra i due. A confermare lo scoop è stata la stessa dama in una diretta su Instagram.

Circa un mese fa, i due hanno avuto qualche problema forse per la distanza o molto probabilmente per delle incomprensioni. Ad oggi, purtroppo, le cose ancora non vanno bene e chissà se Pamela deciderà di tornare a Uomini e Donne.