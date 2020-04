Giovanna Abate a Sammy: “Adesso devi fare qualcosa per me..” (Foto)

Uomini e Donne ha ripreso ad andare in onda in un format tutto nuovo. Protagoniste indiscusse sono, al momento, Gemma Galgani e Giovanna Abate. Se la prima sta iniziando da zero la conoscenza con diversi uomini con cui sta chattando, la seconda sta definendo un po’ di situazioni rimaste in sospeso.

Prima che il programma fosse sospeso, infatti, Giovanna stava conoscendo, in particolare, due ragazzi, Alessandro e Sammy. Nelle prime puntate abbiamo visto le esterne registrate prima dell’emergenza Coronavirus e abbiamo assistito a delle videochiamate tra la ragazza e i due corteggiatori. Se con Alessandro, però, le cose vanno bene non si può dire lo stesso per Sammy. Cosa sta succedendo? Vediamo cosa ha chiesto Giovanna al suo corteggiatore.

Giovanna Abate, ennesima discussione con Sammy

Che Sammy sia uno dei ragazzi che più di tutti ha colpito Giovanna Abate è ormai chiaro. Il ragazzo, però, ha una situazione un po’ complicata alle spalle. Un figlio, una ex moglie con cui, tra l’altro, sta trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto. Proprio questo particolare ha fatto storcere il naso a Giovanna che non si fida molto del ragazzo e che teme che Sammy non possa garantirle la sicurezza a cui lei tanto ambisce.

Anche Tina Cipollari è intervenuta sulla situazione. Secondo lei Giovanna ha accolto il ritorno di Sammy in maniera un po’ troppo dura anche se, sempre secondo il suo parere, il ragazzo ha risposto alle domande della ragazza con una buona dose di sincerità. Di parere opposto Gianni Sperti che, nei panni di Giovanna, getterebbe la spugna ed interromperebbe già da adesso questa fase di conoscenza.

La richiesta particolare di Giovanna

Giovanna Abate si trova, dunque, in una situazione un po’ complicata. Sammy è un ragazzo che le piace moltissimo ma ciò che gli sta dietro le fa paura. Il debutto con Sammy ha turbato non poco la ragazza che si è dimostrata quasi prossima a mollare e ad interrompere la conoscenza.

Dal momento che, però, la voglia di proseguire è più forte di qualunque paura, Giovanna ha deciso di dare un’ultima possibilità al suo corteggiatore “preferito”. La condizione per proseguire, però, è stata chiara sin da subito. D’ora in avanti sarà il ragazzo a dover fare qualcosa per lei per farle comprendere il suo reale interesse e farle tornare l’entusiasmo di qualche mese fa.