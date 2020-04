Morgan torna a parlare di Bugo e mostra la figlia appena nata

Il ritorno di Morgan in televisione

Morgan torna in tv e lo fa a La Vita in Diretta. Ovviamente, la sua presenza non poteva che essere in collegamento da casa sua visto il Coronavirus che ha costretto tutta Italia a rimanere chiusa dentro.

Sembrava un’eternità, invece era poco di due mesi fa quando Morgan assieme a Bugo cantava al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, la canzone in gara “Sincero”. Dopodichè, nella quarta serata, è avvenuta la lite in diretta con il cantautore leader dei Bluvertigo che cantò un testo modificato del brano provocando l’indignazione di Bugo, il quale abbandonò il palco.

La lite con Bugo

Prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, che dalla Cina si è diffuso, purtroppo, nel nostro paese, nei programmi non si parlava d’altro. Ossia, della lite tra Bugo e Morgan. Poco dopo Sanremo, il cantante dei Bluvertigo è andato spesso ospite nel programma Live – Non è la D’Urso, a volte anche assieme alla madre, per far valere le sue ragioni nella lite nei confronti del suo ormai ex-amico.

Ma lo stesso Bugo non è finito nel dimenticatoio e dal caso ne è uscito anche lui più popolare e, poco dopo quello che è successo sul palco dell’Ariston, ha ricevuto l’appoggio di gran parte del pubblico, in particolare da Mara Venier che ha voluto ospitarlo in una puntata di Domenica in.

Morgan torna in tv a La Vita in Diretta

Morgan è stato intervistato da Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, tramite collegamento Skype. Il cantante ha annunciato la propria felicità nell’essere di nuovo papà. Infatti, un mese fa è nata Maria Eco dalla relazione con Alessandra Cataldo. Morgan, durante l’intervista, ha annunciato: “Per lei farò un risanamento totale, da lunedì rinuncerò a tutte le cattive abitudini”.

Dopodichè, il cantante ha anche parlato dell’esperienza all’ultimo Sanremo e della lite con Bugo affermando: “Se rifarei Sanremo? Amadeus è stato un grande, perchè si è trovato in una situazione assurda e ha capito che è stato divertente ed in realtà l’ho fatto per lui”. Morgan, sul caso Bugo, ha aggiunto: “Io sono stato sincero, avevo l’esigenza di comunicare a Bugo che si stava comportando male già da mesi”. Infine, ha eseguito al pianoforte Sincero con il testo da lui modificato ed ha mostrato la piccola Maria Eco, nata un mese fa.