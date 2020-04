Gemma Galgani si sente la diva assoluta di Uomini e Donne? (Foto)

Doo una sospensione durata oltre un mese, Uomini e Donne è tornato in onda con un format tutto nuovo. Protagoniste indiscusse sono Gemma Galgani e Giovanna Abate che stanno conoscendo nuovi corteggiatori in una maniera completamente inedita, via chat. Nelle prime puntate, da lunedì 16 aprile, Gemma, in particolare, è apparsa un po’ spaesata per un modo di conoscersi che non le era proprio.

Con il passare dei giorni, però, la dama torinese sembra essere sempre più a suo agio nel ruolo di corteggiata. Già ieri avevamo assistito ad una sexy danza sul tavolo ed anche oggi la Galgani non si è lasciata sfuggire l’occasione di mettersi in mostra per i suoi misteriosi corteggiatori. Un atteggiamento che si accosta molto a quello di una diva. Gemma si crede, forse, la diva di Uomini e Donne? Ecco cosa ci fa credere di sì.

Gemma Galgani protagonista al top

Gemma Galgani si sta comportando, nelle ultime ore, come la vera e propria star di Uomini e Donne. Che abbia scambiato la stanza del dating show di Maria De Filippi con il Grande Fratello? Fatto sta che, ad un’iniziale timidezza, la dama torinese ha contrapposto in breve tempo una certa confidenza.

È bastato chattare un po’ con i corteggiatori misteriosi (come occhi blu, pantera o cuore di poeta) per iniziare a comportarsi come una diva. L’atteggiamento non è passato inosservato agli occhi di Tina Cipollari che ha invitato la rivale di sempre a regolarsi un po’ di più. Secondo Tina, la Galgani si sta semplicemente illudendo per queste nuove conoscenze senza rendersi conto che questi uomini potrebbero anche prenderla solo in giro.

Lei balla sola

“Lei balla sola”, recitava un famoso brano di Fabio Vanni del 1984. Ed è proprio quello che ha fatto Gemma Galgani nelle ultime due puntate in cui ha letteralmente ballato da sola per i propri corteggiatori. Oggi, in particolare, ha ballato con una sexy minigonna nera e con degli stivali neri alti oltre il ginocchio.

Sensualissima la musica di sottofondo scelta per la performance, “Nove settimane e mezzo”. Un atteggiamento che non piace molto alla Cipollari che sostiene nuovament che la Galgani non sta cercando l’amore vero ma che è semplicemente alla ricerca di avventure. Una versione che non piace alla dama torinese che continua a ribadire che nella vita è indispensabile un pizzico d’ironia.