Giulia D’Urso al fidanzato, “Giulio, non mi sento ancora pronta..”

Giulia D’Urso e Giulio Raselli, ormai, fanno coppia fissa da diversi mesi. La ragazza è stata scelta da Giulio durante il trono classico di Uomini e Donne. Un amore, il loro, che pare resistere a tutto, persino alle critiche di chi pensava che il loro rapporto non sarebbe durato a lungo. Giulio, però, sembra proprio innamorato della compagna.

Alcune settimane fa, infatti, il ragazzo aveva chiesto a Giulia D’Urso una cosa molto importante. Attraverso un settimanale, infatti, le aveva fatto sapere di essere pronto a formare una famiglia e di sentire fortissimo il desiderio di diventare papà. Nelle ultime ore, la ragazza ha risposto a questa richiesta. Cos’ha detto? Vediamolo.

Giulia D’Urso, una risposta importante

Giulia D’Urso ha deciso di affidare a Di Più, lo stesso settimanale tramite cui Giulio le aveva lanciato la proposta, la risposta al suo desiderio. La ragazza ha compreso molto bene la voglia del compagno di diventare papà e ha risposto con molto tatto e delicatezza al suo amato Giulio. Non vi sono dubbi, infatti, che Giulia sia pazzamente innamorata del suo Giulio sebbene la risposta non sia stata quella attesa da tutti i fans.

Se, infatti, tutti si aspettavano un “Sì” aperto, non è questa la replica che Giulia ha riservato al compagno. “Giulio”, ha esordito la ragazza, “Non mi sento ancora pronta per avere un figlio. Ho appena 24 anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice”. Priorità, dunque, alla carriera, almeno per il momento. Una risposta che ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tutti e che, sicuramente, lascerà un po’ male anche Giulio Raselli.

Ci sarà il tempo

Insieme ad un attuale “no” alla richiesta del compagno, Giulia D’Urso ha tenuto a confessare a tutti di essere onorata della proposta ricevuta. Una proposta che ha definito inaspettata e per la quale ha avuto parole molto belle. “Nonostante i miei dubbi” ha detto, “mi sento non solo emozionata ma anche onorata della tua proposta”. Poi ha proseguito chiarendo i motivi “Chiedere a una donna di mettere al mondo un figlio è la dimostrazione d’amore più grande che c’è”.

La ragazza ha tenuto a concludere il messaggio rassicurando Giulio che ci sarà tempo per fare tutto e per realizzare anche questo grandissimo desiderio. Non sappiamo quale sarà la reazione del ragazzo che, indubbiamente, ci rimarrà comunque un po’ male.