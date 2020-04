Jasmine Carrisi dice si ai reality show: arriva una proposta per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso accetta [FOTO]

Jasmine Carrisi felice per la reunion dei genitori

In questi ultimi anni ha fatto capire di voler seguire le orme dei suoi genitori facendo parte del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, la 19enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Ora che quest’ultimi sono tornati insieme, lei e il fratello più piccolo Bido sono più tranquilli.

La primogenita della coppia ha già un grosso seguito su Instagram, dove spesso fa delle promozioni come influencer. Mentre da poco si è aperta un profilo Tik Tok dove si diverte a realizzare dei video ironici. Ma la ragazza è già pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo?

Le esperienze televisive della primogenita di Al Bano

Ricordiamo che Jasmine Carrisi negli ultimi anni è stata più volte ospite, in solitudine ma anche con la madre Loredana Lecciso, ai format di Barbara D’Urso. Mentre qualche mese fa ha rilasciato una lunga intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, che tra l’altro ritorna il prossimo 4 maggio.

Prima della messa in onda della quarta edizione del Grande Fratello Vip si parlava di una possibile partecipazione della compagna di Al Bano, ma quest’ultima si è rifiutata. Ma se l’ex soubrette salentina ha detto no al reality show di Alfonso Signorini, la figlia è pronta ad accettare qualsiasi proposta.

Jasmine Carrisi vorrebbe fare un reality show

In questi ultimi anni a bella Jasmine Carrisi ha sempre fatto capire di voler far parte del mondo dello spettacolo. Qualche ora fa la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha risposto ad alcune domande che le hanno posto i follower di Instagram.

Durante una il botta e risposata, una seguace le ha detto che la vede bene in un programma di MTV ovvero Ex on the beach. Ma la 19enne ma ha spiegato a tutti coloro che la seguono sul social network che proprio quel tipo di programma non le piace, ma è pronta per qualsiasi altri tipi reality show. Mediaset ci farà un pensierino? Ecco la foto: