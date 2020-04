Anna Tedesco lo fa sempre anche se non le va: la decisione della dama di Uomini e Donne

Anna tedesco attende di tornare a Uomini e Donne

Dallo scorso lunedì su Canale 5 è tornato Uomini e Donne. Ma il dating show di Maria De Filippi è stato trasformato nel suo format originale provocando solo la delusione e la rabbia dei telespettatori. Infatti le protagoniste sono solamente due: Gemma Galgani per il parterre senior e Giovanna Abate per il Trono classico.

Gli altri stanno guardando le nuove puntate da casa, rispettando la quarantena per il Covid-19. Tra questi c’è anche Anna Tedesco che nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio. La dama bionda si trova nella sua abitazione di Gubbio e, attraverso il suo profilo Instagram ha svelato qualcosa che la riguarda da vicino. Di cosa si tratta?

La dama umbra sorride sempre anche se non le va

Chi segue Anna Tedesco sui social network sa perfettamente che la dama del Trono over di Uomini e Donne spesso si confida coi suoi follower. Negli ultimi tempi la donna è apparsa con un umore molto altalenante. Sicuramente è dovuto alla situazione in cui stiamo vivendo da oltre due mesi a causa del Coronavirus.

Nei suoi post che condivide su Instagram, la diretta interessata scrive sempre delle frasi di incoraggiamento che nascono dalle sue esperienza di vita. Ad esempio nelle ultime ore ha postato un nuovo contenuto lasciando a bocca aperta i seguaci. Per quale ragione? In pratica la Tedesco lo fa anche se non le va. E’ un motto che la bella Anna continua a ripetersi. Ovviamente si parla del sorriso. (Continua dopo il post)

Anna Tedesco e l’importanza del sorriso

Anche se non le va visto le circostanze, Anna Tedesco comunque sorride lo stesso. La dama umbra del parterre senior di Uomini e Donne ha spiegato ai follower l’importanza di sorridere alla vita, affinché essa ci sorrida. Forse la donna, anni fa, ha perso il sorriso e ora ha capito quanto è importante farlo?

Anche se fosse così, ore la cara amica del gabbiano fiorentino Giorgio Manetti è una persona nuova che ha imparato l’importanza di donare un sorriso agli altri. Dopo la quarantena per Covid-19 la Tedesco ha il desiderio di trovare la sua anima gemella e magari innamorarsi, lasciando così il dating show di Maria De Filippi.