Elena Santarelli non ce la fa più e sogna di farlo con il marito: il grande desiderio [FOTO]

Elena Santarelli e la preoccupazione per il Covid-19

In questo ultimo periodo, causa emergenza sanitaria per il Covid-19, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi sono in apprensione. La coppia, infatti, è molto preoccupata per la salute del figlio Giacomo. Ricordiamo che quest’ultimo per anni ha combattuto contro un tumore cerebrale e, grazie alle cure è riuscito a sconfiggerlo.

Ovviamente le terapie hanno indebolito il sistema immunitario del ragazzino, quindi deve fare attenzione proprio in questo periodo. Dalle dichiarazioni della soubrette laziale, sembra che il peggio sembra passato. Ma la protagonista di Italia Sì, qualche mese fa ha deciso di fondare una onlus che si occupa di ricerca in ambito tumorale infantile.

La quarantena della showgirl laziale

Per fortuna Elena Santarelli e il suo Giacomo Corradi sono riusciti a vincere questa battaglia molto ostica. Quindi la soubrette laziale può vivere più serenamente la sua vita. Anche sui suoi canali social la donna appare più tranquilla, infatti in questo periodo di quarantena per il Coronavirus, attraverso delle clip mostra ai follower delle video ricette, ma anche degli esercizi per mantenersi in forma. Ovviamente le sue iniziative sono molto apprezzate dai seguaci. La showgirl che ogni sabato è presente su Rai Uno con Italia Sì di Marco Liorni è particolarmente attiva postando anche contenuti del suo quotidiano.

Il post della Santarelli su IG

Ad esempio, nelle ultime ore la bella Elena Santarelli ha condiviso un nuovo contenuto su Instagram dove la moglie di Bernardo Corradi realizza un selfie allo specchio mostrando ai seguaci un fisico mozzafiato. La soubrette laziale indossa un paio di jeans attillati e da una maglietta con una scollata vertiginosa.

Sotto la foto la madre di Giacomo ha scritto la seguente didascalia: “Il colore dedrammatizza… il bianco e nero è più carico di sensi. (Jean Baudrillard) Sognando con leggerezza la fase 2…a cena fuori con mio marito“. (Continua dopo il post)

Il grande desiderio di Elena Santarelli

Quindi, anche Elena Santarelli come gran parte della popolazione italiana sta aspettando con impazienza il 4 maggio 2020 per poter uscire di casa nuovamente. C’è da dire, però, che la nostra vita dovrà cambiare: si dovrà rispettare la distanza sociale, quindi niente strette di mano e abbracci.

Ma anche l’uso delle mascherine e i guanti è obbligatoria e al momento non si ci può spostare tra Regioni. Dopo due mesi rinchiusi in casa, la soubrette laziale ha il grande desiderio di cenare a tu per tu con Bernardo Corradi in un ristorante della Capitale.