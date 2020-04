Miriam Leone, topless bollente su Instagram (Foto)

Tutti i volti noti dello spettacolo, chi più e chi meno, hanno mostrato ai fans momenti della propria quarantena mediante i social. Nelle ultime ore, a far girare la testa ai fans è stato uno scatto caliente di Miriam Leone. Non è la prima volta che l’ex Miss Italia condivide coi fans momenti hot della sua vita ma stavolta ha proprio deciso di stupire tutti.

L’attrice, infatti, ha postato due foto in topless che hanno letteralmente mandato in visibilio i fans che l’hanno sommersa di commenti entusiasti. Un ottimo modo di trascorrere questo periodo di isolamento forzato con la speranza dei followers che certi scatti non verranno a mancare una volta finita l’emergenza. C’è chi scommette che non accadrà! Nel frattempo, vediamo le ultime foto hot di Miriam.

Miriam Leone, un topless floreale

Miriam Leone ha stupito tutti i suoi fans con alcuni scatti più osè rispetto ai tanti postati nelle ultime settimane. Si tratta di fotografie in cui la bellissima siciliana si mostra in tutta la sua bellezza e che puntano a far impazzire i followers con un vedo non vedo mozzafiato. Nel primo scatto la Leone indossa un paio di jeans a vita bassa ed è in topless. Nulla a coprire il seno eccetto un vistoso mazzo di fiori che, però, lasciano intravedere le forme. (Continua dopo la foto)

La seconda immagine la ritrae, sempre in topless, davanti allo specchio dove, c’è da scommetterci, Miriam Leone trascorre molto tempo a prendersi cura di tutta la sua bellezza. Non a caso l’ha definito “lo specchio della mia quarantena”. Anche in questo caso un gioco evidente di vedo non vedo ha mandato in estasi i fans. (Continua dopo la foto)

Una carriera di successo

Sono passati ormai diversi anni dal momento in cui Miriam Leone è stata eletta Miss Italia. Era, infatti, il 2008 quando la ragazza catanese veniva eletta reginetta della bellezza italiana. Da quel momento la sua è stata una carriera in crescendo nel mondo dello spettacolo dove si è cimentata sia sul piccolo che sul grande schermo.

Proprio in televisione, però, ha avuto il maggiore successo con Mattina in Famiglia sulle reti Rai. Per il resto, Miriam Leone ha sempre avuto un ottimo rapporto con i propri fans via social e, per questo motivo, non smetterà anche finita la quarantena, di condividere con loro le sue emozioni e parte della sua vita.