Maria Teresa Ruta parla della sua quarantena a Pomeriggio Cinque

Giovedì scorso, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha affrontato degli argomenti più leggeri. Tra i vari ospiti anche Maria Teresa Ruta, ovviamente in collegamento Skype dalla sua abitazione. La presentatrice ha parlato di una quarantena da Covid-19 che le ha impedito di stare vicino alle persone che ama.

Infatti da quasi due mesi la donna si trova in solitudine ed è particolarmente amareggiata per questo. L’isolamento forzato le sta cominciando a pesare, soprattutto perché nel giorno del suo compleanno non lo ha potuto festeggiare insieme ai suoi due figli. Ma clamorosamente ci ha pensato Barbara D’Urso a farle una sorpresa inaspettata.

Il 60esimo compleanno di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta ha festeggiato i suoi primi 60 anni e naturalmente voleva soffiare le candeline con la famiglia al completo. Ovvero con i due figli Guenda e Gian Amedeo, i fratelli e i nipoti. Ma a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, la conduttrice televisiva ha deciso di festeggiare nella solitudine della sua casa.

Per l’occasione Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi con lei per farle gli auguri in diretta nazionale su Canale 5. Quindi la professionista napoletana ha trovato una soluzione alternativa per festeggiare a distanza il compleanno della cara amica e collega.

La sorpresa di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha deciso di fare una meravigliosa sorpresa alla collega Maria Teresa Ruta. Lady Cologno le ha donato l’opportunità di spegnere le 60 candeline direttamente dalla sua abitazione, ma nello stesso tempo condividere la gioia con quasi tre milioni di telespettatori che in quel momento guardavano Pomeriggio Cinque. Ma non è finita qui, infatti Carmelita ha mandato in onda una clip che conteneva dei messaggi d’auguri dei figli Guenda ed Amedeo.

Ovviamente l’iniziativa di Barbarella ha causato un pianto di gioia alla collega. La 60enne, per la forte emozione, non è riuscita a trattenere le lacrime. A quel punto Carmelita ha detto: “Tu per fortuna sei con il tuo fidanzato, io il giorno del mio compleanno, il 7 maggio 2020, sarò proprio da sola. Spegnerò le candeline e mi canterò tanti auguri!”.