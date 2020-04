Beatrice Valli in ospedale, partorirà prima del previsto?

Beatrice Valli darà presto alla luce la sua terza figlia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna di Marco Fantini, dovrebbe partorire il 10 maggio e sta trascorrendo una fine gravidanza un po’ turbolenta. Nei giorni scorsi, infatti, si era già recata in ospedale preoccupatissima e si era sparsa la voce di un malore.

La ragazza, è vero, nelle ultime settimane ha manifestato sui social tutto il suo malessere. Un termine di gravidanza sicuramente non facilitato dallo stress della quarantena obbligatoria per il Covid-19. La gravidanza avrebbe il suo termine naturale il 10 maggio anche se pare che il parto potrebbe essere programmato con un po’ d’anticipo. Belle notizie in arrivo, inoltre, per Marco. Di cosa si tratta?

Beatrice Valli, visita immediata in ospedale

Così com’era accaduto solo pochi giorni fa, anche nelle ultime ore Beatrice Valli si è recata in ospedale per farsi visitare. Il suo malessere si è, infatti, fatto sentire di più così come lo stato di stanchezza generale che la ragazza lamenta da diverso tempo. Si è trattato, comunque, di una visita di controllo fatta solo ed esclusivamente per stare più tranquilli sull’andamento positivo della gravidanza.

Se, giorni fa, si era pensato a dei problemi in gravidanza, pare che l’allarme sia completamente rientrato. “Piccolo controllo” ha scritto la ragazza su Instagram. “Oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare”. In base a quanto si vocifera, poi, la bambina che Beatrice Valli attende potrebbe venire al mondo prima del fatidico 10 maggio.

Una bella notizia per Marco

Giorni fa pareva certo che il futuro papà, Marco Fantini, non avrebbe potuto assistere al parto e non avrebbe, quindi, visto nascere la sua secondogenita. Ricordiamo, infatti, che i due ragazzi hanno, insieme, anche un’altra figlia, Bianca. La bimba che nascerà a breve, invece, dovrebbe chiamarsi Azzurra.

Lo stesso Marco, su Instagram, ha confermato che la sua “Azzurrina” potrebbe avere tanta voglia di venire al mondo prima e che, proprio in base a quanto detto dai medici, il parto potrebbe avvenire in anticipo. La notizia più bella, però, lo riguarda direttamente. Il ragazzo, infatti, ha avuto l’ok per assistere alla nascita della bambina. Un’emozione unica per ogni papà che anche Marco Fantini, dopo un primo no, potrà godersi fino in fondo.