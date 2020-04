Sapevate che Amadeus vive in un grattacielo? La casa milanese del conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Amadeus bloccato a Roma

Da oltre due mesi Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José vivono nella loro seconda casa situata a Roma. La famiglia è rimasta bloccata nella Capitale nel periodo in cui il professionista siculo stava effettuando le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Poi è scoppiata la pandemia da Coronavirus costringendoli a rimanere lì per fare la quarantena. Ma la loro abitazione abituale si trova a Milano, in un nuovo e moderno grattacielo. E’ posizionato in uno degli ultimi piani, quindi il panorama sul capoluogo lombardo lascia senza parole.

La casa milanese del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Amadeus e la sua famiglia abitano solitamente a Milano presso un appartamento che si trova al 15esimo piano di un modernissimo grattacielo. Lo stabile è situato fra Corso Sempione e zona ex fiera, con la sede Rai a due passi e il nuovo quartiere City Life di fronte. In quest’ultimo vivono anche il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni. All’interno della casa quello che salta all’occhio è l’arredamento super moderno e personalizzato. Si tratta di un mix tra chic, minimal e originalità.

Per quanto riguarda la zona giorno è presente una grande libreria, inoltre sono presenti degli elementi a forma di lettera. Ovvero la A come Amadeus, la G come Giovanna, la J come José ed infine la A come Alice. Inoltre nella camera ci sono delle ampie vetrate dove entra la luce naturale e dove è possibile vedere un panorama mozzafiato. (Continua dopo le foto)

La cucina e la zona notte

Il luogo maggiormente frequentato dal conduttore dei Soliti Ignoti e la sua famiglia è la cucina. Quest’ultima presenta un parquet in legno molto chiaro, ma anche un tavolo bianco con sedie in stile ottocentesco. Inoltre è possibile vedere un frigorifero all’americana. I mobili sono tutti bianchi laccati con cassettoni viola prugna.

Poi c’è anche la camera da letto dove è presente un ampio letto matrimoniale. Sulla parete che è color oro, sono appese tre gigantografie ce mostrano Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. Mentre nell’altro muro c’è un grande specchio coi bordi dorati. Anche nella stanza c’è una vetrata ampia con tende chiare per far entrare la luce solare.