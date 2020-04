Taylor Mega va in giro senza mascherina, l’influencer infrange la quarantena: “Qualcuno doveva…” (FOTO)

Come al solito, Taylor Mega trova sempre il modo di farsi riconoscere, l’influencer, infatti, se n’è andata in giro senza mascherina infrangendo la quarantena. A causa dell’emergenza sanitaria ancora inesorabilmente in atto, in tutte le regioni d’Italia vige l’obbligo di circolare muniti di mascherina e guanti.

Gli spostamenti continuano a non essere consentiti, se non per casi strettamente necessari. A quanto pare, però, c’è sempre qualcuno che proprio non riesce a rispettare le regole. In queste ore, ad esempio, la biondissima influencer ha deciso di creare parecchio scompiglio.

Taylor Mega va a fare acquisti senza mascherina

Sul profilo di Taylor Mega, tra le Instagram Stories, sono apparsi dei diveo nei quali la donna è uscita di casa senza mascherina. Nel caso specifico, la protagonista ha spiegato di essere diretta in qualche negozio che vendesse le ricariche per la sua sigaretta elettronica. Mentre registrava le IG Stories, però, la fanciulla si è ripresa mentre non era munita degli strumenti di sicurezza necessari per evitare il proliferarsi dei contagi.

Ad onor del vero, però, dopo poco la Mega ha indossato la mascherina ed ha provveduto a concludere il suo acquisto. Una volta ottenuto ciò che cercava, però, ha nuovamente rimosso la protezione mentre era ancora palesemente in giro. Durante i video, Taylor ha detto di essere davvero stanca di tutta questa situazione e non vede l’ora che questo virus vada via. L’influencer ha poi aggiunto che qualcuno doveva pur dirlo.

Urge un chiarimento per i fan

La situazione è chiaramente difficile per tutti, tuttavia, non è affatto una giustificazione per andare in giro senza mascherina come ha fatto Taylor Mega. Dalle clip pare che la ragazza l’abbia indossata per entrare solo nel negozio, ma poi l’abbia rimossa una volta uscita, almeno questo è cio che si evince dai filmati.

Ad ogni modo, i fan hanno immediatamente notato il dettaglio ed hanno cominciato a sollevare una polemica al punto che pare sarà necessario un chiarimento da parte dell’influencer. Forse nel momento in cui ha levato la mascherina era sotto casa? Anche se così fosse, purtroppo, il suo atteggiamento continua a non essere giustificato.