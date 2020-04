Ascolti tv 24 aprile: Pavarotti vince su Paperissima, Striscia la Notizia batte Amadeus

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 aprile sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la replica di Paperissima con Gerry Scotti e Michelle Huunziker. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il docu-film Pavarotti.

Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 24 aprile 2020

Su Rai Uno il docu-film Pavarotti ha conquistato 4.036.000 spettatori pari al 14.7% di share. Canale 5 la replica di Paperissima ha raccolto davanti al video 3.078.000 spettatori pari all’11.2% di share. Rai Due NCIS in prima tv ha interessato 1.997.000 spettatori pari al 6.7% di share mentre The Rookie ha ottenuto 1.759.000 spettatori e il 6.5%. Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha intrattenuto 2.229.000 spettatori (8.3%).

Su Rai Tre In guerra per amore ha raccolto davanti al video 1.243.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.597.000 spettatori con il 7.1% di share. La7 Propaganda Live ha registrato 1.519.000 spettatori con uno share del 6.8%. Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 758.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza – Il Meglio di Quando si Stava Meglio ha raccolto 478.000 spettatori con l’1.7%.

Gli ascolti dell’access prime time di venerdì 24 aprile 2020

Su Rai Uno la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.408.000 spettatori con il 18.3%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.484.000 spettatori con uno share del 18.5%. Rai Due TG2 Post ha ottenuto 1.752.000 spettatori con il 5.9%. Italia 1 CSI ha registrato 1.415.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai Tre Non ho l’Età raccoglie 1.051.000 spettatori con il 3.7% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 848.000 spettatori pari al 2.9%.

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.589.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.581.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.518.000 spettatori (8.6%). Tv8 Guess My Age ha divertito 744.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.759.000 spettatori (15.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.292.000 spettatori (19.4%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.481.000 spettatori (14.6%) mentre Avanti un Altro! ha interessato 4.022.000 spettatori (18.8%).