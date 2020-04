Temptation Island: svelate le prime coppie del reality

Temptation Island ha scelto le prime coppie

Sfidando il momento particolare in cui viviamo, i produttori hanno deciso di far partire i casting per tutte e due le edizioni di Temptation Island. Quest’anno la sfida sarà proprio portare a termine il progetto nonostante la pandemia da Coronavirus. Tutto sarà calcolato nei minimi dettagli per consentire un reality a prova di contagio.

Poche settimane fa sembrava utopico vedere portare avanti la scelta di concorrenti e tentatori. Grazie però ad una organizzazione che curerà maniacalmente i dettagli per rispettare le norme anti Coronavirus, Temptation Island sarà esattamente come lo ricordiamo.

Un programma del genere, senza la possibilità di contatto da parte dei concorrenti sarebbe altrimenti impensabile. A condurre la versione Nip è stato confermato Filippo Bisciglia che ha ottime chance di ricoprire il ruolo di conduttore anche in Temptation Island Vip, scansando così Alessia Marcuzzi.

Le precauzioni della produzione anti contagio

Secondo quanto trapelato dalla rete, quest’anno i concorrenti che passeranno il casting saranno messi in quarantena prima del viaggio sull’isola che li vedrà protagonisti del reality Temptation Island. Inoltre, durante le riprese del programma, saranno costantemente monitorati da medici così da evitare ogni eventuale contagio. Se per la versione classica ancora non vi sono indiscrezioni, il reality dei sentimenti targato Vip ha già due coppie papabili.

L’auto candidatura di una coppia a Temptation Island Vip

Dopo aver parlato del lato pratico di proteggere il format dalla possibilità di contagio, veniamo ai nomi delle probabili prime due coppie del reality dei sentimenti versione Vip. Stiamo parlando di Francesco Sole, scrittore e conduttore e Giulia Cavaglia, noto volto della televisione per essere stata alla corte di Maria de Filippi nel programma Uomini e Donne come tronista.

Proprio la bella Giulia, durante una intervista si candida come concorrente insieme al compagno: “Temptation Island Vip? Sì, vorrei partecipare. Mi fido molto del mio fidanzato, so che non mi mancherebbe di rispetto”. Queste sono state le parole che hanno portato la produzione a valutare seriamente la candidatura dei due innamorati.

La seconda coppia che sembra essere in pole pposition per ricoprire uno dei posti disponibili per Temptation Island Vip é nata pochi mesi fa. Viaggiando per l’Oriente e facendo autostop nel reality Pechino Express si sono innamorati ed ora Gennaro Lillio e Ema Kovac formano una coppia molto affiatata. Vedremo tra qualche giorno le nuove indiscrezioni sui nomi delle altre coppie pronte a mettere il loro amore in gioco.