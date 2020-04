“Niente paura…”: L’Eredità, l’accorato appello del conduttore Flavio Insinna [VIDEO]

Nuova anteprima de L’Eredità

Anche nella serata di venerdì 24 aprile 2020, intorno alle 18:45, subito dopo La vita in diretta, Flavio Insinna è apparso sul piccolo schermo per la consueta anteprima de L’Eredità. L’attore romano, prima di cedere la linea ad una nuova puntata in replica ha voluto dare il suo supporto a tutti i telespettatori del game show del preserale di Rai Uno. Il professionista ha dato uno spunto di riflessione per quello che sta accadendo in Italia e nel mondo a causa della pandemia da Covid-19.

Nella serata di ieri l’artista capitolino si è voluto rivolgere ad un pubblico più piccolo, dicendo a loro come sta andando la quarantena. Poi ha continuato così: “Lo chiedo a voi perché so che rimanere così tanto tempo chiusi in casa può essere davvero pesante e noioso. Ma non vi fate spaventare dalla noia. Dalla noia possono nascere capolavori straordinari”.

Il nuovo messaggio di Flavio Insinna

Nella clip che è stata puntualmente condivisa sulla pagina Facebook di Rai Uno, ma anche nell’anteprima de L’Eredità in televisione, Flavio Insinna ha voluta dare un altro messaggio. In questa occasione il padrone di casa del quiz ha chiamato in causa Charlot, il famoso personaggio di Charlie Chaplin.

Quest’ultimo indicando il suo cervello diceva: “Qua dentro c’è il più grande giocattolo del creato. Qui dentro c’è il segreto della felicità, c’è tutta la vostra creatività, la vostra capacità di fantasticare e di inventare”. Quindi, stando a quello che dice il professionista romano non dobbiamo avere timore di rimanere ancora ognuno nella propria abitazione. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna "Il segreto della felicità secondo Charlie Chaplin è nel cervello" #Rai1 #LEredità #24aprile

Ritorna L’Eredità con le puntate inedite

Nelle ultime ore il portale web Blogo ha diffusa una bellissima notizia per tutti i fan de L’Eredità. A quanto pare dalla prossima settimana Flavio Insinna tornerà negli studi Fabrizio Frizzi della Capitale per iniziare le registrazioni delle nuove puntate.

Episodi che dovrebbero essere trasmessi a partire da lunedì 4 maggio 2020. Ovviamente non sarà presente il pubblico e si dovranno rispettare le regole della distanza sociale. Ci saranno anche le Professoresse?