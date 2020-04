Giulia D’Urso contro Giulio Raselli, trovati video con una sua ex: “Nu*a in casa…” (FOTO)

In queste ore, Giulia D’Urso ha pubblicato delle Instagram Stories davvero esilaranti, in cui ha parlato di un increscioso episodio che riguarda Giulio Raselli. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno trascorrendo questa quarantena insieme.

Si tratta d un esperimento davvero importante che, sicuramente, sta mettendo molto alla prova la loro relazione. Ad ogni modo, non mancano piccoli disguidi e situazioni che creano un po’ di scompiglio, proprio come quanto raccontato poco fa dall’ex corteggiatrice.

Lo strano sogno di Giulia D’Urso

Giulia D’Urso ha cominciato a registrare delle IG Stories in cui ha detto a tutti i fan che avrebbe dovuto raccontare un fatto assurdo su Giulio Raselli. La ragazza ha cominciato dicendo di provare molta vergogna per quanto stesse per rivelare, tuttavia, sentiva il bisogno di farlo. Nel caso specifico, si tratta di un sogno che ha destabilizzato parecchio la protagonista.

La D’Urso ha sognato di prendere il cellulare di Raselli e di scoprire l’esistenza di video e foto in cui lui appariva con una sua ex. Tali filmati, però, erano recenti ed erano stati registrati nella casa in cui i due vivono adesso. Nelle clip in questione, inoltre, la presunta amante di Giulio appariva completamente senza vestiti. A quel punto, allora, la ragazza ha raccontato di essere andata dal suo compagno per chiedere spiegazioni, ma lui ha reagito in malo modo dicendole che non avrebbe dovuto controllare il suo cellulare.

Le liti con Giulio Raselli

Nel corso del sogno, poi, l’ex tronista pare abbia fatto anche delle allusioni alquanto esplicite nei confronti del decolleté della donna in questione. Giulia D’Urso ha detto di essere stata spiazzata da questo sogno, al punto da arrabbiarsi con Giulio Raselli. Si è trattato di un sogno estremamente dettagliato che ha fatto sorgere qualche sospetto alla ragazza, che forse il suo compagno nasconda qualcosa?

Ovviamente si tratta di sciocchezze che, comunque, hanno contribuito a scombussolare la giornata dell’ex corteggiatrice. Ad ogni modo, nel corso delle IG Stories, la protagonista ha anche palesato che spesso loro due litigano anche se sui social appaiono sempre uniti e sereni.