Maria De Filippi grande novità in arrivo, ecco il nuovo format di Amici è ufficiale

Maria De Filippi lancia il programma nuovo di Amici con un formato adatto all’emergenza Coronavirus

Per tutti coloro che amano i talent arriva una buona notizia. Maria De Filippi infatti, lancerà il programma in un nuovo formato disponibile anche nel corso di questa emergenza Coronavirus. Il programma cambierà il suo titolo e si chiamerà Amici speciali. Tale format è stato realizzato proprio con lo scopo di rispondere all’emergenza sanitaria, in corso.

Il mondo della televisione e dello spettacolo infatti, è dovuto rivoluzionare i suoi programmi ed i palinsesti cercando di andare incontro a quelli che sono i gusti e le esigenze del pubblico. Dopo la fine della trasmissione di Amici dove ha vinto Gaia Cozzi, Canale 5 avrebbe dovuto mandare una versione speciale del format Amici All Star. Però è stato necessario fare dei cambiamenti. Piuttosto, si chiamerà “Amici speciali – con Tim insieme per l’Italia”.

Maria De Filippi e la sua nuova trasmissione

La trasmissione di Amici di Maria De Filippi riscuote ogni anno tantissimo successo. Nei giorni scorsi è stata ospite della trasmissione radiofonica di RTL 102.5 ed ha spiegato cosa la sta spingendo a prendere una decisione di questo genere. Con la presenza del coronavirus, ha spiegato che farà un programma completamente innovativo e sarà qualcosa di differente. Non sarà il primo format pensato, ovvero Amici All Star, come si era detto.

Piuttosto si parla di un programma che partirà oltre la metà di maggio e cambierà un po’ quella che è l’organizzazione attuale del programma. Del resto, si tratta anche di un modo per continuare a vedere questo tipo di trasmissione tv. L’obiettivo, secondo le parole di Maria, è di cercare di creare un intrattenimento per le persone costrette a stare in casa in questo periodo di emergenza per il Covid-19.

Il futuro della televisione italiana

La conduttrice di Amici 19 Maria De Filippi ha spiegato che in questa fase, bisogna cercare di rinnovare completamente il mondo dello spettacolo e andare incontro al pubblico.

La conduttrice di Canale 5 ha voluto dire che lei è convinta che da questa situazione gli italiani ne usciranno molto presto però nel frattempo è necessario intraprendere un percorso che possa migliorare la fruizione dello spazio televisivo. Solo in questo modo infatti, si avrà l’opportunità di ottenere dei risultati anche in termini di intrattenimento del pubblico.