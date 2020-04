Harry, pubblicati gli sms choc che inviava al padre di Meghan Markle “Se parli”

Harry d’Inghilterra e sua moglie in polemica accesa contro i giornalisti: i guai per loro non sono finiti

Harry d’Inghilterra, decidendo di lasciare la casa reale inglese insieme a sua moglie Meghan Markle sapeva benissimo di andare incontro ad una serie di difficoltà. Se per un momento avevano pensato che i problemi sarebbero finiti andando via, di certo, si erano sbagliati. Infatti, la regina Elisabetta innanzitutto gli ha vietato di usare il marchio Royal Supersex e quindi i due ex duchi di Sussesx hanno avuto un po’ di problemi da un punto di vista mediatico.

C’è da dire, inoltre, che questo particolare tipo di scelta non era mai stata fatta da nessuno dei componenti della casa reale, quindi è stato tutto nuovo anche per la regina. Elisabetta ha dovuto impostare nuovamente le regole da seguire. In una nota ufficiale Meghan e Harry hanno spiegato che i due non rilasceranno più interviste ai principali quotidiani perché hanno sofferto molto per il modo in cui hanno descritto Megan in questi giorni.

Harry d’Inghilterra e il paragone con Diana

Harry d’Inghilterra aveva scritto una nota ufficiale spiegando che sta soffrendo molto perché sembra che Meghan Markle venga trattata proprio come veniva trattata sua madre Lady Diana. Questa è una cosa inaccettabile. Lui ha paura che la storia possa ripetersi ed ora che ha una moglie, non può dimenticare quello che è successo con sua madre. Ha detto che si deve cercare di evitarlo.

Ha spiegato che vuole fare in modo che lei non soffra e di conseguenza possa stare bene, senza dover per forza preoccuparsi di quello che che vogliono da lei i fotografi o i Paparazzi. In settimana, intanto si terrà la prima causa intentata da Meghan nei confronti del Mail on Sunday che ha pubblicato una lettera di Megan scritta per suo padre. Però i guai sono ancora molti per loro e sembrano tutt’altro che risolti.

Le parole di Harry a Tom Markle

Il giornale Mail on Sunday ha pubblicato intanto i messaggi di Harry d’Inghilterra scritti al padre di Meghan Markle. I messaggi risalgono a qualche giorno prima del matrimonio del 19 maggio 2018.

Harry, con toni molto accesi aveva detto che aveva bisogno di parlare con lui e ha detto che voleva parlare con l’uomo che non doveva assolutamente pubblicare le conversazioni con sua figlia. Insomma ogni aspetto della polemica è venuto fuori e loro due non ci hanno fatto una bella figura.