Valentina Dallari ex UeD lancia una bomba su Junior Cally

Valentina Dallari e la storia d’amore burrascosa con Junior Cally: ecco cosa è successo tra i due

Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne e dj, aveva ritrovato la sua serenità grazie al rapporto con Junior Cally. La donna, infatti, è accanto a uno dei rapper diventati famosi soprattutto per la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Il problema che era emerso all’epoca è che ni testi di alcune sue canzoni ci sono delle frasi sessiste. Quando Amadeus aveva scelto di farlo partecipare al Festival della canzone italiana erano sorte non poche problematiche. Ecco perché allora aveva deciso di rispondere per toni. Adesso però lui è felice insieme alla sua compagna Valentina.

Valentina Dallari e la sua love story col rapper

Le canzoni di Junior Cally finite nel mirino erano soprattutto Strega in cui aveva detto delle parole offensive nei confronti delle donne. Stesso discorso anche per la canzone Gioia dove si facevano dei riferimenti sessuali molto espliciti e soprattutto, veniva intesa la donna come una sorta di oggetto sessuale. Un’altra parte della canzone, invece addirittura parlava di un’aggressione fisica nei confronti delle donne.

Valentina Dallari, all’epoca sua compagna però sembrava non infastidita dalle frasi del suo fidanzato riecheggianti nelle canzoni. Però ora qualcosa è cambiato. I due avevano trovato una serenità però qualcosa è successo che ha cambiato in modo irreversibile il percorso del loro rapporto sentimentale.

Le rivelazioni su Junior Cally

Valentina Dallari ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha spiegato che il suo compagno da qualche giorno è sparito senza dire niente. Le ha detto che non stava bene e che aveva bisogno di prendersi un momento di pausa. Proprio adesso che sembrava tornata la serenità tra i due, sembrerebbe che invece qualcosa sia successo a guardare questo nuovo equilibrio. Tra loro non vi erano stati problemi resi noti alla stampa.

Infatti, piuttosto ha ammesso di come stavano bene e si erano incontrati in un momento molto particolare, tant’è che erano entrambi molto felici. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva anche detto di essere molto legata all’uomo e di non aver gradito il fatto che alcune donne gli avessero mandato delle fotografie delle loro parti intime. Adesso però non si capisce che cosa sia successo. Non si capisce soprattutto, perché Junior Cally improvvisamente ha fatto mancare la sua presenza.