Richard Gere è diventato di nuovo papà a quasi 71 anni

Compirà 71 anni ad agosto Richard Gere. L’indimentabile protagonista di enormi successi come Pretty Woman e Ufficiale Gentiluomo ha avuto l’enorme gioia, negli ultimi giorni, di diventare papà per la terza volta. È giunta notizia, infatti, della nascita di un altro pargoletto per l’attore americano.

La terza moglie di Gere, Alejandra Silva, con cui è sposato dal 2018 ha infatti dato alla luce il figlio che aspettava. E questo è accaduto a brevissima distanza dalla nascita del primogenito della coppia, Alexander, nato appena lo scorso anno. Ricordiamo che l’attore ha, quindi, tre figli, tutti maschi di cui il primo avuto da Carey Lowell quasi 20 anni fa.

Richard Gere, la gioia della terza paternità

Il rapporto tra Richard Gere e la sua Alejandra va a gonfie vele. A dimostrarlo è la nascita del secondogenito della coppia che è venuto al mondo, negli Stati Uniti, da poco. Era febbraio 2019, inoltre, quando i due diventavano genitori del piccolo Alexander. La donna aveva già un figlio nato nel 2013 dal suo precedente matrimonio.Anche Gere, come anticipato, era già padre di un ragazzo, ormai ventenne, avuto da una delle ex mogli.

Attualmente Richard Gere e la moglie si trovano in quarantena a New York all’interno del loro ranch privato. Del resto, a dire il vero, sappiamo davvero poco. L’attore, infatti, è noto per essere particolarmente riservato e poco avvezzo a rendere noti dettagli sulla propria vita privata. Al momento il mondo si chiede persino il sesso del nascituro. In tanti sperano che si tratti di una femminuccia dato che tutti i figli sono di maschi. Assoluto riserbo anche sul nome che verrà a galla, certamente, nei prossimi giorni.

Un amore importante

Quello che lega Richard Gere alla compagna Alejandra è un amore vero ed importante. La donna, 37enne dal carattere forte, è molto attiva nel sociale. Sarà anche questo aspetto, oltre alla bellezza, ad aver colpito al cuore l’attore americano che, si sa, è da sempre molto sensibile a tutte queste problematiche. Importanti gli aiuti a sostegno di progetti in favore dei senzatetto così come quelli per i bambini bisognosi di cure.

La beneficienza, in base a quanto si vocifera negli ambienti, sarebbe avvenuto proprio grazie alla dedizione che entrambi hanno per la beneficienza. Durante una serata a carattere benefico, infatti, si sarebbero visti per la prima volta e da allora non si sarebbero più lasciati.