Francesco Facchinetti una furia, “sono irremovibile ho chiuso il suo account”

Francesco Facchinetti si infuria con il suo pupillo Daniel e gli ha chiuso l’account, il giovane ha offeso una delle sue fan in diretta sul suo profilo Instagram

E’ furioso Francesco Facchinetti, e ha preso una decisione irremovibile, quella di chiudere l’account di uno dei suoi protetti. Il giovane si chiama Daniel e ha sbagliato. Anche se lo stesso Francesco ha ammesso che il ragazzo non è cattivo, ha comunque commesso un errore grave e occorre una punizione. Facchinetti ha quindi chiuso il suo account.

La chiusura sarà inoltrata fino a quando non capirà quanto sia importante avere un profilo Instagram con tantissimi followers. Una bella punizione per Daniel, che ha sottovalutato l’importanza del profilo, e adesso sta pagando cara questa sua mancanza. Facchinetti, ormai noto talnet scout nel settore musicale, è un manager di successo. Con la sua Newco ha reso famosi diversi artisti fra cui Francesco Sole, Mariasole Pollio, Giulia De Lellis e molti altri.

Francesco Facchinetti infuriato con Daniel

Anche il cantante Daniel Cosmic è fra i suoi protetti e di recente è intervenuto su Twitter con delle osservazioni che hanno scatenato la furia dio Facchinetti. Daniel ha partecipato ad Amici 18 e si trova al momento al centro di una bufera proprio per le parole dette. Il cantante pare che abbia offeso una delle sue fan in diretta.

La scena si è subito diffusa sul web e molti utenti si sono arrabbiati. Anche Francesco ha ritenuto inopportuno l’intervento di Daniel viste le osservazioni dei fan ha dovuto prendere dei provvedimenti. I commenti sono stati molto duri e tantissimi hanno criticato il cantante, e le sue scuse non sono servite a nulla. La polemica ormai si era scatenata e non è stato possibile rimediare.

Facchinetti si sente responsabile dei suoi protetti

Il cantante ha anche aggiunto di essere dispiaciuto per quanto detto, e ha riconosciuto di aver sbagliato. Francesco Facchinetti ha subito reagito e ha chiuso l’account del ragazzo, dimostrando di tenere molto a quanto detto dai fan.

Il fatto è che lui si sente una sorta di padre e di fratello maggiore di coloro che rappresenta e ci mette quindi la faccia. Così ha chiamato Daniel e gli ha detto della chiusura dell’account. Il profilo rimarrà chiuso fino a quando non avrà compreso l’importanza di avere un seguito di persone che lo prendono come esempio. Il manager ha ritenuto fondamentale questa reazione per far capire che bisogna essere anche responsabili.