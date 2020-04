“Erano fasulle, troppe bufale…”: Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti paladini della verità

Una lettrice di Nuovo loda Striscia la Notizia

Nonostante il periodo d’emergenza dovuto al Covid-19, Striscia la Notizia continua ad andare in onda regolarmente. Infatti, dal lunedì al sabato Gerry scotti e Michelle Hunziker annunciano i servizi degli inviati del tg satirico di Antonio Ricci.

Nella rubrica di Maurizio Costanzo nel magazine Nuovo, una lettrice ha mandato un email al giornalista romano facendo i complimenti al programma dell’access prime time di Canale 5. Inoltre, la donna ha colto l’occasione per fare i complimenti a coloro che lavorano nella trasmissione che va in onda da 32 anni per i servizi che realizzano.

Ad esempio, di recente è stato smascherato un individuo che si vantava di aver rilevato picchi di onde elettromagnetiche molto pericolose per la salute di coloro che vivono nel capoluogo lombardo: “Capitan Ventosa ha dimostrato che quelle misurazioni erano fasulle e che i cittadini non rischiano. Con le bufale che circolano, ci vogliono questi paladini della verità no?”.

Le parole di Maurizio Costanzo per Striscia la Notizia

Una fedele telespettatrice di Striscia la Notizia ha informato Maurizio Costanzo, attraverso un email inviata alla sua rubrica su Nuovo, del servizio di Capitan Ventosa. A quel punto il marito di Maria De Filippi le ha risposto così: “Non c’è dubbio: il programma condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti è un punto di riferimento per la Tv…”.

Poi menzionando l’inviato del tg satirico condotto dai colleghi Gerry Scotti e Michelle Hunziker, il professionista capitolino ha asserito: “Il merito di di tutto questo è anche di inviati pungenti come lui”.

La quarantena di Michelle Hunziker

Sempre sul magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, è presente un articolo che parla di Michelle Hunziker, attualmente impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia. Si parla della quarantena che sta trascorrendo nella sua villa a Bergamo insieme alla sua famiglia.

Con la soubrette svizzera, ci sono il marito Tomaso Trussardi, le loro figlie Sole e Celeste, ma anche la primogenita Aurora Ramazzoti, il fidanzato Tommaso Cerza e l’amica di entrambi, Sara Daniele. Inoltre l’elvetica parlando col giornalista ha detto: “Ci dovremo abituare a una realtà tutta nuova”.