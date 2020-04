GF vip ex concorrente donna cerca di ‘agganciare’ un politico noto

Ex concorrente del GF Vip al centro del gossip perché cerca di agganciare un famoso politico, scopriamo di chi si tratta

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più chiacchierate e anche delle più infuocate. I concorrenti usciti dalla casa di cinecittà non mancano di far parlare di loro e il gossip è sempre in agguato. Negli ultimi una notizia sta destando scalpore, quella che uno di essi, per la precisione una donna, è alla ricerca di agganciare un noto politico.

Pare infatti che la donna in questione, da capire chi è, stia cercando di contattare il personaggio famoso. La mente corre subito alle concorrenti della casa del GF, e sono tante. Prendiamo per esempio Asia Valente, sexy e molto bella, Sara Soldati, anche lei molto avvenente. Poi ci sono altre donne che sono impegnate come Adriana Volpe, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa.

Concorrente donna del GF pronta per agganciare un noto politico

Il GF Vip con la conduzione di Alfonso Signorini ha ottenuto un successo inaspettato e anche durante l’emergenza coronavirus è stato molto seguito. Le donne che vi hanno preso parte e che hanno litigato spesso nella casa adesso sono fuori. Alcune di esse sono pronte per lanciarsi in programmi e progetti vari, altre invece cercano di agganciare politici.

La notizia che una di esse sta cercando di contattare un personaggio appartenente a questo mondo è stata lanciata da Dagospia. Nel suo sito ha infatti detto che ha cercato di contattare un politico, ma non ha rivelato di chi si tratta. Ecco perché si valutano tutti i nomi delle persone presenti in questa ultima edizione.

Signorini non intenzionato a condurre una nuova edizione del GF Vip

Oltre a quelli menzionati prima ci sono altre donne che possono aver cercato di contattare il politico. Fra queste ci sono Clizia Incorvaia, Teresanna Pugliese, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Rita Rusic, Elisa De Panicis, Valeria Marini, Serena Enardu Licia Nunez. Mentre si cerca di capire chi è la famosa donna in questione si pensa anche alla prossima edizione del reality.

Pare che potrebbe vedere nuovamente alla conduzione Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha fatto intendere che non avrebbe il tempo per rifare una esperienza del genere, e ha ribadito che il merito del suo successo va comunque al cast. Il conduttore quindi non sarebbe propenso a rifare il GF Vip, ma chissà, potrebbe anche cambiare idea!