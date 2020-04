“Gigi D’Alessio è ancora legato alla sua ex Carmela”: il retroscena sull’addio con Anna Tatangelo

Dopo quasi 20 anni di amore, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti clamorosamente addio. Attraverso un comunicato stampa congiunto, diramato quasi due mesi fa in contemporanea sui rispettivi profili Instagra, una delle coppie più belle ed invidiate del mondo dello spettacolo si è detta addio.

I motivi della rottura, inizialmente non sono stati resi noti ai più: i diretti interessati hanno genericamente parlato di problematiche che, nonostante la volontà e l’impegno di entrambi, non sono riusciti a superare e mettere da parte. A distanza di un arco temporale piuttosto breve è emersa però la presunta verità, raccontata da fonti molto vicine agli ex.

Cosa ha spinto Anna Tatangelo a lasciare Gigi D’Alessio

La bomba è stata riportata dal settimanale Nuovo. Sul giornale diretto da Riccardo Signoretti si legge infatti una versione in cui c’entrerebbe, seppur suo malgrado e involontariamente, l’ex moglie di Gigi D’Alessio Carmela Barbato, la donna dalla quale ha avuto tre figli.

Nello specifico viene riportato, come motivazione alla base dell'addio: Molto credente Anna desiderava le nozze davanti al Signore. Gigi avrebbe dovuto annullare il matrimonio con la moglie, madre dei suoi ragazzi. E non ha voluto compiere questo passo. Da qui i battibecchi con la sua storica compagna, la bellissima cantante di Sora

Anna sembra aver voltato pagina

Secondo i rumors che in questo ultimo periodo si susseguono vorticosamente, Gigi sta facendo di tutto per riconquistare la 33enne. Lei intanto in questo periodo pare essere più attiva che mai sui social e tra allenamenti e balletti intrattiene su Instagram i propri follower che da anni ormai continuano a venerarla.

La quarantena la Tatangelo la sta trascorrendo insieme al suo bellissimo bimbo, il piccolo Andrea, suo primogenito, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. Mai un segno di cedimento, l’artista appare più bella e forte che mai, e il suo storico fidanzato pare essere un lontano ricordo. Anche se i fan non demordono e sperano in un ritorno di fiamma imminente, proprio come accaduto qualche anno fa. I due sono stati infatti per molti mesi separati, ma poi l’amore è improvvisamente riscoppiato.