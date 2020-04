Serena Enardu svela cosa l’ha colpita di Pago: “Quella cosa lì…” imbarazzo in diretta (FOTO)

Come tutti i fan di Serena Enardu e Pago sapranno, i due stanno vivendo sotto lo stesso tetto ma in due ambienti separati. Il motivo risiede nel fatto che il cantante è appena tornato in Sardegna da Roma, pertanto, è costretto ad un isolamento fiduciario della durata di 14 giorni.

Pertanto, non potendosi incontrare dal vivo, i due si stanno cimentando in esilaranti dirette su Insatgram in compagnia dei fan. Ieri sera, però, la situazione si è fatta bollente e la sarda ha svelato i dettagli del loro primo incontro.

La confessione piccante di Serena Enardu

Nel corso della diretta di ieri sera, Pago ha stuzzicato Serena facendo sì che rispondesse a delle domande dei fan, la Enardu ha accettato e la situazione è diventata presto molto calda. Un utente, infatti, le ha chiesto di spiegare qual è stata la cosa che l’ha colpita di più di Pago la prima volta che si sono incontati. A quel punto, allora, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di ricordare perfettamente quel momento, dato che c’è stato un dettaglio che l’ha lasciata di stucco.

Lei lavorava all’interno di un negozio e lui fece il suo ingresso per la prima volta. In tale occasione il giovane indossava dei bizzarri ed appariscenti bermuda a quadri. Questo dettaglio catturò immediatamente l’attenzione della ragazza al punto che non potette fare a meno di guardarlo. Per non dare troppo nell’occhio, però, la sarda teneva lo sguardo basso, pertanto i suoi occhi erano puntati proprio su quella parte lì.

Pago la mette in imbarazzo

Subito dopo aver fatto questa confessione, però, Pago si è messo a ridere e Serena Enardu si è pentita ed ha fatto un chiarimento in merito. La donna ha detto che non gli stesse guardando le parti intime per il piacere di farlo, bensì perché i suoi occhi arrivavano a quell’altezza e non poteva fare altrimenti.

Ad ogni modo, il cantante non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di prendere un po’ in giro la sua compagna. In seguito, la Enardu ha svelato anche cosa le manca di più del suo uomo. Nel caso specifico, ha detto che rimpiange moltissimo le splendide colazioni a letto che lui era solito prepararle.