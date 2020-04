Fabrizio Corona spiazza: “Il figlio con Nina è un errore”, la Moric resta malissimo e sbotta (FOTO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparsa una frase davvero molto pesante contro Nina Moric e il figlio che hanno insieme. Nel caso specifico, un utente ha detto all’ex re dei paparazzi che il suo unico errore fosse stato quello di aver fatto un figlio con la modella.

Dinanzi tali parole così forti, la reazione del padre di Carlos è stata davvero spiazzante, al punto da generare molto dispiacere per la Moric. I due, infatti, nell’ultimo periodo sembravano essersi avvicinati di nuovo, ma qualcosa pare sia andato storto. Vediamo tutti i dettagli.

L’attacco di Fabrizio Corona contro Nina

Un fan di Fabrizio Corona ha commentato un suo post dicendogli che il figlio con Nina Moric fosse un grande errore. Invece di smentire e di mettere a posto il suo interlocutore, l’ex paparazzo ha reagito facendogli un applauso e mostrandosi d’accordo con tali affermazioni. Questo commento, ovviamente, non è passato inosservato alla modella che, prontamente, ha risposto.

La donna, profondamente delusa dalla risposta del suo ex marito, ha detto che, invece, lei lo ringrazia per averle donato un angelo come Carlos. Lui, infatti, è un ragazzo davvero speciale che arricchisce costantemente la sua vita. La donna ha concluso il suo intervento dicendo che è un vero e proprio dono del cielo, per questo non smetterà mai di essere grata al suo ex.

La reazione della Moric

Dopo questa risposta al di sotto del post di Fabrizio Corona, Nina Moric ha deciso di condividere sul suo profilo quanto accaduto, aggiungendo qualche dettaglio in più. La protagonista, infatti, basita dal comportamento dell’uomo, lo ha esortato a mettersi d’accordo. Tale frase è stata accompagnata da alcune faccine un po’ perplesse e un cuore.

Ricordiamo che la Moric, pochi giorni fa, aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dai social per affrontare al meglio questa quarantena lontano dal mondo del virtuale. Questo avvenimento, però, è stato evidentemente così forte per lei, al punto da infrangere la promessa e tornare su Instagram. Per il momento, Fabrizio non ha commentato la questione spiegando il suo reale punto di vista.