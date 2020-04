Novità su Andrea Iannone: ecco con chi sta passando la quarantena

Novità su Andrea

Andrea Iannone è al centro del gossip per la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. L’influencer è tornata tra le braccia di Andrea Damante, con il quale sta condividendo sotto lo stesso tetto. L’ex fidanzato è andato a Pomezia per chiederle una seconda possibilità, ma il suo tentativo non è servito. Non è un bel periodo per lui, anche perché temporaneamente non può dedicarsi allo sport che ama.

Tuttavia ha voluto rassicurare i suoi fan dicendo di aver trovato un equilibrio interiore. Ha voltato le spalle al passato ed ora sta affrontando la vita con il sorriso. Non ha più menzionato Giulia da quando è tornato sui social, a differenza dei suoi familiari che non hanno speso belle parole. Nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé per una presunta convivenza con un altro volto noto agli italiani.

Nuova coppia del momento?

Le novità su Andrea potrebbero avere un pizzico di verità. Per il momento non ha né smentito né confermato ciò che si sta dicendo sul web. In pratica Deianira Marzano afferma che sta trascorrendo questi giorni in piacevole compagnia. La fortunata sarebbe Cristina Buccino, una donna molto famosa nel mondo dello spettacolo. Ha anche partecipato a un’edizione dell’Isola Dei Famosi con Cecilia Rodriguez e Alex Belli.

Con quest’ultimo ha avuto una simpatia tale da rappresentare un pericolo per il suo matrimonio, ma poi non c’è stato un proseguo. Adesso sembra che lei si sia trasferita nella villa del campione di motociclismo. Secondo fonti abbastanza attendibili sarebbe andata a Lugano, dove prima risiedeva Giulia.

Se i follower del ragazzo stanno esultando, altri non ammettono la trasgressione delle regole che impongono tutti a restare chiusi in casa. Se fosse vero, la Buccino avrebbe rischiato parecchio esponendosi in questo modo. Non è ancora chiaro questo passaggio, ragion per cui si attendono delle delucidazioni a riguardo.

Il flirt con un’ ex tronista

Qualche settimana fa molti insinuavano che ci fosse del tenero tra Andrea e Veronica Burchielli, ex di Alessandro Zarino. Il tutto è partito da una serie di like della ragazza ad alcuni scatti. La diretta interessata si è giustificata dicendo che ha la passione per le moto. Non si sono mai conosciuti di persona, dunque ha chiesto di non alimentare un simile pettegolezzo.