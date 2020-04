Morgan è pronto a cambiare la sua vita “Mi ripulisco per mia figlia Maria Eco”

Morgan, buoni propositi a partire da lunedì

Morgan è diventato papà ancora una volta. Da un mese è nata la piccola Maria Eco, in un periodo davvero triste, drammatico che lascerà qualcosa di negativo dentro ognuno di noi ma anche qualcosa di estremamente positivo che ci sta facendo crescere oltre che riflettere. Ed è questo che è successo a Morgan. Durante il periodo di isolamento forzato ha avuto modo e possibiltà di stare solo con sé stesso e riflettere.

Ha capito che in lui c’è qualcosa che non va, che deve cambiare nell’immediato perché questi suoi modi di fare, questo suo carattere particolare lo fanno soffrire e fanno soffrire tutti coloro che gli stanno intorno. Ne sa qualcosa la sua famiglia, le sue figlie che non possono dire di avere avuto un padre.

Morgan la piccola Maria Eco potrebbe dare un risvolto positivo alla sua vita

Morgan ha voluto con tutto se stesso questa bambina e proprio per questo Maria Eco ha tutti i diritti di avere un padre presente al 100% cosa che le altre bimbe non possono dire di avere avuto. Infatti l’artista non è stato al loro fianco né fisicamente né in qualunque altro senso. Sono cresciute soltanto con la presenza materna mentre del padre hanno Sempre conosciuto il peggio.

Adesso la piccola è venuta alla luce in un pessimo momento economico, conosciamo gli eventi della sua vita, i più recenti, quelli che gli hanno fatto perdere la casa presso la quale abitava, che gli lo hanno costretto a lottare con le unghie e con i denti per mantenere quelle poche cose che gli sono rimaste. Durante la gravidanza della sua compagna hanno avuto non pochi problemi economici e per questo è andato in giro per le trasmissioni a parlare di sé e della famiglia e magari ricevere qualche aiuto.

Cosa direbbe Morgan al giovane Marco?

Morgan nella sua vita ha commesso diversi errori, cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, cose che adesso devono assolutamente scomparire. Finché si è da soli tutto ciò che è di negativo si ripercuote su sé, quando però si è circondati da altre persone che possono essere moglie, fidanzata, compagna o figli ancora peggio, bisogna eliminare tutto ciò che non va.

Ecco che Morgan si promette e promette al pubblico in collegamento con La vita in diretta che da lunedì in poi le cose cambieranno e lui darà il meglio perché è questo che meritano le donne della sua vita. Poi aggiunge che al giovane Marco Castoldi direbbe di stare attento ad Asia Argento che è stata la sua più grande rovina.