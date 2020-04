Armando Incarnato UeD su instagram confessa di aver trovato il paradiso

Armando Incarnato non è stato scelto per Uomini e Donne a distanza

Armando Incarnato Dopo la pausa di Uomini e Donne nella sua versione classica, che non sappiamo quanto ancora continuerà, sembra avere trovato la sua serenità in casa lontano dai riflettori. Il dating show è ricominciato proprio lunedì, sono andate in onda le prime 5 puntate che però non hanno coinvolto in modo importante il pubblico.

Il pubblico sembra essere distaccato e poco interessato a questa versione a distanza. Siamo abituati a vedere il parterre maschile e femminile che viene a contatto diretto, durante appuntamenti, uscite, balli, insomma una trasmissione movimentata e divertente che tiene i telespettatori attaccati allo schermo. Non possiamo dire la stessa cosa di questa versione molto originale, che lascia un po’ con l’amaro in bocca.

Armando Incarnato, l’assenza della figlia causa maggiore sofferenza

Armando Incarnato è stato lasciato parcheggiato, essendo che dal parterre femminile è stata scelta soltanto Gemma Galgani, dal parterre maschile nessuno, dal trono giovani Giovanna Abate. Questo probabilmente perché è la più interessante o forse perché è stata l’unica a rendersi disponibile per questa nuova esperienza. Ad ogni modo il periodo di solitudine, di reclusione forzata, ognuno nelle proprie case, ha messo tutti a dura prova, permettendo a ciascuno di noi di riflettere su ciò che è davvero importante nella propria vita.

Così coloro che hanno una famiglia, hanno avuto la possibilità di godersi i figli, le mogli,i mariti. Mentre chi non ha una famiglia o chi è rimasto lontano si è ritrovato da solo, per esempio Armando. L’uomo ha sofferto tantissimo l’assenza della figlia, il fatto di non poterla vedere come prima, di non poterla andare a prendere e vivere con lei almeno qualche settimana. La maggiore sofferenza è stata relativa al primo mese di quarantena, adesso sembra essersi abituato. Infatti proprio in questi ultimi giorni sta pensando a qualcosa di diverso. I suoi followers su Instagram lo hanno trovato sereno e rilassato, cosa che prima non era. Ma come mai?

Cosa è successo nella sua vita privata?

Lui stesso ha ammesso di avere trovato il suo equilibrio, di vivere in modo diverso da prima e di stare bene. Questo ci fa capire che prima forse non era felice, Infatti partecipava a Uomini e Donne, nonostante questo non è riuscito a trovare la compagna della sua vita. Sappiamo che le sue relazioni dentro il programma sono durate pochissimo, sono tutte finite male.

Tina e Gianni, ma qualche volta anche Maria, lo hanno rimproverato proprio per il suo modo di essere, per la cattiveria che ha mostrato, per la frustrazione, infelicità, evidenti in ogni suo comportamento. Ma nulla è cambiato, fino alla fine. Adesso potrebbe avere conosciuto, in chat, la donna che è riuscita a fargli battere il cuore. Questo potrebbe spiegare la serenità che gli si legge negli occhi. La domanda è: ritornerà a far parte del parterre di Uomini e Donne o sceglierà di continuare a vivere in questo modo? Sicuramente non mancherà tempo per prendere una decisione.