Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser all’attacco: “Alcune coppie stanno insieme solo per i fan”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate e chiacchierate. Al centro del gossip ormai da diverso tempo, pare che i due stiano facendo progetti importanti. Amici di molte coppie del mondo dello spettacolo, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi hanno parlato proprio di queste.

La sorella di Belen e il figlio del grande Francesco Moser hanno rivelato che, dal loro punto di vista ci sono molte coppie che stanno insieme solo per interesse. Un’affermazione forte che ha spinto i loro fan a fare delle ipotesi. Ipotesi che possono sembrare azzardate ma che incuriosiscono. Comprensibilmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono sbilanciati in tal senso.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 2, condotto da Ilary Blasi. All’epoca lei era fidanzatissima con l’ex tronista Francesco Monte, mentre lui si era da poco lasciato con una nota corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum. Tra i due è nato subito un feeling tutto particolare e presto sono arrivati i primi baci e le prime effusioni, che hanno dato inizio ad una bellissima storia d’amore che ancora oggi appassiona milioni di fan.

La neo coppia ha dovuto affrontare non poche difficoltà, visto il polverone mediatico che si è sollevato per l’inizio della loro relazione. Francesco Monte, nonostante il grande dolore, ha cercato di reagire in maniera matura e composta, lasciando liberi i due gieffini di vivere il loro amore alla luce del sole.

Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo aver conosciuto le rispettive famiglie hanno subito preso casa insieme a Milano, città dove vivono ormai da tempo. Sempre più affiatati ed innamorati i due passano le loro giornate tra impegni lavorativi e viaggi romantici. Molto attivi sui social dove spesso condividono momenti della loro quotidianità, appassionando migliaia di persone che li seguono con grande affetto.

Le rivelazioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Come detto in precedenza, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi. I due hanno parlato di molti argomenti. Lei ha rivelato che, nonostante la passione, dopo la frequentazione al Gf Vip aveva un po’ di paura della conoscenza fuori dal reality.

I due hanno avuto modo di parlare anche di altre coppie famose del mondo dello spettacolo. Cecilia, inoltre, ha chiarito che conosce molte coppie nate proprio all’interno dei reality che non stanno insieme per il sentimento che provano ma per i fan.