Loredana Lecciso quarantena da regina nella casa da sogno (di Al Bano) FOTO

Loredana Lecciso è ritornata lì dove tutto era iniziato: a Cellino San Marco. La bionda showgirl pugliese ha deciso di dare una seconda opportunità al suo ex compagno Albano e sta provando a rimettere insieme i cocci di una relazione che è durata molto e che è improvvisamente scoppiata, ma evidentemente non del tutto.

I due stanno trascorrendo, insieme ai loro figli, la quarantena nella meravigliosa tenuta di Albano Carrisi. Un luogo che ha sempre significato molto per questa famiglia e che in un certo senso la rappresenta.

Loredana Lecciso regina indiscussa insieme al suo Albano

La casa si snoda in ettari di terra che ospitano ulivi secolari e vegetazione di ogni tipo. Un vero sogno per chi ama la natura. Al contempo, però, gli interni non risparmiano l’eleganza. Ci sono anche zone “tradizionali”, che Albano ha avuto premura di portare avanti nel tempo. (Continua dopo la foto)

Piscina, spazi ampi e verdi, un luogo magico ed incantato in cui i due piccioncini hanno deciso di dare nuova linfa al loro amore. (Continua dopo la foto)

Anche Romina Power insieme a Loredana e Albano

Albano, Romina Power e Loredana Lecciso. Il triangolo amoroso più chiacchierato di tutti i tempi è ritornato: ma questa volta in “pace”. Pare proprio, infatti, che i rapporti tra l’ex moglie del cantante e la sua attuale compagna si siano rasserenati, come dichiarato anche in alcune recenti interviste rilasciate dalle dirette interessate. L’attrice americana ha ripreso appieno il rapporto con Albano, non solo da un punto di vista lavorativo, visto che hanno ripreso il sodalizio artistico, ma anche da un punto di vista umano.

I due infatti oggi hanno sepolto l’ascia di guerra che li ha portati in questi anni a non avere rapporti, nonostante una famiglia creata alle spalle, e a continuare a farsi la guerra. Oggi sono due semplici genitori, due ex uniti da un rapporto di stima e di complicità. Niente più.

Romina in questo periodo di quarantena ha deciso di trascorrere anche lei il suo autoisolamento nelle tenute Carrisi, le stesse che sono state per moltissimi anni palcoscenico del loro amore. I tre però, pare non si incontrino mai. Romina vive infatti in una zona completamente opposta alla loro.