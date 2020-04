Guerra tra Enzo Capo e Pamela Barretta di Uomini e Donne, lei lo accusa di forme di violenza (FOTO)

In queste ore è in atto una vera e propria guerra social tra Enzo Capo e Pamela Barretta di Uomini e Donne. Tutto è cominciato quando il cavaliere, nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha spiegato di non sentire la donna da più di una settimana. Tutti, naturalmente, si sono preoccupati e lui ha alluso al fatto che la fanciulla avesse commesso qualcosa di molto grave.

Subito dopo, però, la diretta interessata è intervenuta ed ha rivelato che l’uomo sta facendo molto bene a tacere sui motivi che li hanno spinti a lasciarsi. Ad ogni modo, nel caso in cui lui dovesse continuare, lei tirerà fuori tutta la verità.

Le accuse di Enzo Capo

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati, e stavolta pare che sia una cosa definitiva. Un po’ di settimane fa, infatti, i due avevano annunciato una crisi che, tuttavia, sembrava essersi risolta. Adesso, però, la cosa si è complicata, dato che sono state fatte delle insinuazioni molto gravi. Enzo ha rivelato di essere rimasto molto deluso dalla dama, tuttavia, non vuole svelare i motivi che li hanno condotti verso questa rottura.

Il protagonista ha detto di non voler inscenare una seconda guerra social contro la sua ex, pertanto, preferisce non dilungarsi oltre. Ad ogni modo, ha alluso a qualcosa di molto grave compiuto dalla fanciulla ai suoi danni. Ma di cosa starà parlando? Nel frattempo la donna non è certamente rimasta in silenzio ed ha deciso di sbottare sui social muovendo delle accuse ben precise e assolutamente gravi. (Continua dopo la foto)

Pamela Barretta parla di violenza psicologica

Nel corso delle sue Instagram Stories, Pamela Berretta ha ricondiviso l’affermazione di Enzo Capo in cui lui ha dichiarato di non voler parlare della vicenda. Ebbene, la fanciulla ha detto che è saggio non farlo, altrimenti lei sarà costretta a cacciare fuori tutta la verià. Ma per quale ragione? Stando a quanto emerso, pare che Enzo abbia adoperato violenza psicologica contro la sua ex.

Tra le varie IG Stories, infatti, la protagonista ha pubblicato la descrizione di alcune forme di simili violenze come ad esempio Gaslighting. Nelle definizioni non mancano fasi e comportamenti tipici che vengono assunti dal carnefice e dalla vittima. Pamela non ha mai palesato il nome di Enzo, tuttavia, i riferimenti sembrano ricondurre assolutamente a lui.