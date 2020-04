La quarantena di Justine Mattera

Anche Justine Mattera sta contando i giorni che mancano alla fine della quarantena per Covid-19. Infatti il prossimo 4 maggio in Italia si tornerà a circolare, ma sempre adottando le regole delle distante, mascherine e guanti. In questo periodo la 49enne americana è apparsa molto nostalgica condividendo su Instagram dei contenuti del passato.

Si tratta di shooting fotografici realizzati per lavoro e dove mette in mostra la sua sensualità e una forma fisica da fare invidia alle ventenni. Qualche giorno fa l’ex moglie di Paolo Limiti ha postato un’immagine amarcord che la mostra insieme al marito e ai loro due figli.

La showgirl americana in intimo su Instagram

L’ultimo scatto che Justine Mattera ha condiviso su Instagram ha scatenato la fantasia di tutti coloro che la seguono sul social. Nello specifico la 49enne si è presentata con un capo di lingeria bianco con delle trasparenze evidenti. E proprio queste ultima fanno si che lasciano intravedere parte del suo corpo muscoloso e tonico.

Ricordiamo che la soubrette americana è una grande sportiva, infatti oltre alla corsa pratica anche il ciclismo. Proprio questa ultima disciplina ha reso il suo lato B sodo ed alto. Ovviamente l’iniziativa della sosia di Marilyn Monroe ha scatenato la fantasia dei seguaci che, oltre a complimentarsi con lei hanno lasciato migliaia di mi piace. (Continua dopo il post)

La quotidianità di Justine Mattera

In una recente diretta Instagram, Justine Mattera ha avuto un confronto con i suoi numerosi follower. La soubrette statunitense ha detto: “Ho la mia routine quotidiana: mi sveglio presto, pedalo sui rulli, mi prendo cura dei miei bimbi, lavoro a computer, riesco ad essere più produttiva”.

Poi la 49enne ha detto di aver scoperto l’utilità degli allenamenti di equilibrio, stretching, core stability, attività che possono fare anche quelle mamme che non hanno il tempo di andare in palestra ma possono tenersi in forma tra le mura di casa.