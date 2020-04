Elisabetta Canalis e la quarantena con la sua famiglia a Los Angeles

Continua la quarantena per Coronavirus per Elisabetta Canalis che da diversi anni vie dall’altra parte dell’oceano. Infatti l’ex velina di Striscia la Notizia si è stabilita definitivamente a Los Angels insieme al marito Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva.

Nelle ultime ore la soubrette sarda è tornata attiva su Instagram postando uno scatto mozzafiato. Ovviamente non sono mancati gli apprezzamenti da parte degli oltre 2,5 milioni di follower che la seguono sul social network di Mark Zuckerberg. Anche se ha varcato la soglia dei 40 anni, l’ex collega di Maddalena Corvaglio ha una forma fisica davvero invidiabile.

La soubrette sarda nuda di fronte allo specchio

Nell’ultimo scatto postato su IG appare una Elisabetta Canalis provocante e con un pizzico di trasgressione. A quanto pare l’attrice sarda ha provato a farsi la piega da sola e, visto il risultato, ci è riuscita alla perfezione. La donna appare di fronte ad uno specchio mentre realizza un selfie.

Addosso non ha nulla, infatti è ben visibile una parte del décolleté. A corredo della foto, l’ex velina di Striscia la Notizia ha scritto: “Imparare a farsi una piega da sole seguendo le istruzioni di @niky_epi via FaceTime”. Naturalmente come tutti quanti anche lei è costretta a rimanere nella propria abitazione a causa del Covid-19. Quindi, visto che parrucchieri e centri estetici sono chiusi la Canalis ha pensato per il fai da te. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis: tra attività fisica e video ricette

Resta il fatto che la piega tra le mura domestiche le è riuscita alla perfezione. Infatti tantissimi follower dislocati in vari parti del mondo, gran parte di essi in Italia, si sono complimentati con Elisabetta Canalis. Infatti, in pochissimo tempo il post in questione è diventato virale sul web ricevendo migliaia di mi piace e commenti.

In questo periodo di quarantena l’ex velina del tg satirico di Antonio Ricci è stata particolarmente attiva su Instagram. Oltre a realizzare delle dirette ha pubblicato delle video ricette e delle clip nelle quali spiega ai follower degli esercizi di fitness.