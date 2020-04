“Non abbiamo più l’età per farlo…”: Loredana Lecciso svela il restroscena su Al Bano

Loredana Lecciso parla del ritorno di fiamma con Al Bano

Nel nuovo numero del magazine DiPiù al momento in edicola, al suo interno è contenuta una lunga intervista a Loredana Lecciso. La settimana scorsa Al Bano ha confessato che tra lui e quest’ultima c’è stato un ritorno di fiamma e che sono tornati insieme da ben quattro anni. I due hanno ritrovato l’amore e la complicità dei primi tempi, anche se fino a qualche giorno fa avevano mantenuto il massimo riserbo.

Parlando col giornalista del periodico, l’ex soubrette salentina ha confessato: “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita”.

Loredana Lecciso non vuole gossip intorno a lei

Intervistata dal magazine DiPiù, Loredana Lecciso ha anche detto che il loro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse l’epidemia da Covid-19. I due si sono ritrovati, ma è stato come se mai i loro veri sentimenti si fossero interrotti. E’ successo e basta, confessando che il Maestro Al Bano è l’unico uomo della sua vita.

“La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”, ha ribadito la gemella di Raffaella e madre di Jasmine e Bido. Poi la donna ha detto di non fare gossip sulla sua storia col cantautore di Cellino San Marco perché vuole vivere serena e senza tensioni.

I motivi delle tensioni prima della riconciliazione

Poi a cuore aperto Loredana Lecciso ha svelato ai lettori del magazine DiPiù la ragione per il quale non andava più d’accordo col Maestro Al Bano. Ora hanno trovato il giusto equilibrio e serenità, mentre prima i due figli erano piccoli.

Entrambi hanno fatto tanti errori e sa perfettamente che in passato l’ha deluso e questo gliene dispiace, ma ora è tutto differente. In tutto questo la rivale Romina Power sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco in attesa di poter fare ritorno nella sua amata California.