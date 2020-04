Serena Enardu e Pago: matrimonio segreto dopo il Grande Fratello Vip

Serena Enardu e Pago sono stati due personaggi che si sono molto esposti nella casa del Grande Fratello Vip. Il cantante sardo ha voluto, dopo la fine dolorosa della sua storia d’amore a Temptation Island, darsi una seconda opportunità partecipando al reality.

La sua scelta ha spinto la Enardu, che dopo mesi di lontananza e dopo lo scoppio ha capito di non aver mai smesso di amarlo, ad un gesto estremo. Così, armata di coraggio e contro tutti e tutto, ha deciso di entrare anche lei nella casa più spiata di Italia.

La sua decisione ha trovato terreno fertile sin da subito. Pago alla sua visione si è completamente sciolto e man mano, nella casa, è riuscito ad eliminare con un colpo di spugna, anche se con le difficoltà del caso, il passato. Sono così ritornati insieme, più belli e felici che mai, convinti in un nuovo inizio della loro storia d’amore.

Serena Enardu e Pago quarantena in love

I due sardi stanno trascorrendo questo periodo di quarantena nella loro meravigliosa casa in Sardegna e sono soliti documentare le loro giornate con dirette Instagram con cui tengono compagnia ai loro tantissimi follower (spesso si collegano con i loro ex compagni di avventura, come Andrea Montovoli e Clizia Incorvaia).

Il loro sentimento è completamente rinato ed è come se stessero vivendo una loro prima volta, una nuova ed inaspettata relazione. Nella casa hanno spesso parlato di matrimonio, ma come procede il progetto? Si sarà concretizzato o è ancora un’ipotesi non ancora accertata? (Continua dopo la foto)

Dal Grande Fratello Vip alle nozze tanto attese

L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante continuano a fare progetti sul loro futuro e, come riportato dal settimanale Nuovo, non escludono i fiori d’arancio. E’ stata proprio la Enardu a dichiarare di avere una nuova consapevolezza rispetto al suo rapporto con Pago e che il percorso in televisione è servito ad arrivare a ciò che oggi sono. E sul matrimonio ha aggiunto: “Se in futuro ci sposeremo, non lo diremo”. Che sia già pronta una data segreta per i due innamorati ribelli?